Лайф публикует видео поисков преступника из Новошахтинска
Возбуждено уголовное дело после нападения на полицейских в Новошахтинске
В Ростовской области продолжают разыскивать преступника, напавшего сегодня на полицейских в Новошахтинске. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении полиции.
Поиски преступника из Новошахтинска: работа Росгвардии у школы, блокпост полиции на въезде в город. Видео © LIFE
Сейчас правоохранительные органы предпринимают все меры для задержания преступника. Так, сразу после инцидента были перекрыты въезды и выезды в город, на дорогах стоят посты, сотрудники Росгвардии прочёсывают местность.
Как уже писал Лайф, ранее сегодня неизвестный в камуфляже открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся. Один из силовиков получил огнестрельное ранение. По всему региону введён план "Сирена". Разыскивается мужчина ростом 180–190 сантиметров, одетый в камуфляж и вооружённый пулемётом.
LIFE