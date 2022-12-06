Лайф публикует видео поисков преступника из Новошахтинска

В Ростовской области продолжают разыскивать преступника, напавшего сегодня на полицейских в Новошахтинске. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении полиции.

Поиски преступника из Новошахтинска: работа Росгвардии у школы, блокпост полиции на въезде в город. Видео © LIFE

Сейчас правоохранительные органы предпринимают все меры для задержания преступника. Так, сразу после инцидента были перекрыты въезды и выезды в город, на дорогах стоят посты, сотрудники Росгвардии прочёсывают местность.