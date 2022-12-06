Владельцам собак объяснили, как уберечь лапки от уличных реагентов

В зимний период важно правильно ухаживать за лапами собаки, дабы исключить возможные проблемы со здоровьем. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, грязные и мокрые конечности собирают на улице всю грязь и реагенты.

"Эта химия может раздражать кожу лап: у собаки появляются трещины на подушечках лап, могут даже образовываться раны. Если не следить за этим, то рано или поздно в раны попадёт инфекция. Это чревато серьёзными осложнениями", — объяснил специалист.

Важно также следить за сухостью собачьих лап, так как влага может вызвать грибок, а для их защиты можно приобрести специальную собачью обувь и подобрать защитные средства в виде спрея, воска или крема. При этом мыть конечности необходимо после каждой прогулки, используя тёплую воду или специальные средства, которые не будут сушить кожу.

Также кинолог рекомендует выстригать длинную шерсть между пальцами питомца, так как эта область всегда остаётся мокрой. Помимо этого, нужно своевременно подстригать когти и следить за их состоянием.