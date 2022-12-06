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6 декабря, 14:43

Салихова развеяла слухи о конфликте с Кокориным в Монако

Салихова посмеялась над словами Кокорина про их возможный конфликт в Монако

Жена бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала заявление нападающего "Ариса" Александра Кокорина об их возможном конфликте в Монако. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

В одном из интервью российский футболист предположил, что часто подвергается критике Салиховой из-за её обиды на него. Кокорин высказал мнение: "Возможно, она видела нас в Монако и мы там чем-то её обидели: не позвали куда-то или не поздоровались". Эти слова у супруги Федуна вызвали лишь смех.

"Не поздоровался, не пригласили? Кто и куда? Жаль, газеты не используют эмодзи для выражения эмоций", — посмеялась Салихова.

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Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" запросил у Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по итогам драки во время матча с московским "Спартаком" в Кубке России. После получения полного текста решения команда из Петербурга сможет подать апелляционную жалобу.

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YouTube / "Осторожно. Собчак"

Оксана Попова

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