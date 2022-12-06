Названа категория людей, для которой особо опасен свиной грипп

Вирус свиного гриппа давно изучен, однако заражение им может представлять опасность для людей с хроническими соматическими заболеваниями. Об этом рассказала телеканалу "360" завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи" Елена Бурцева.

"Вирус уже не настолько опасен, если говорить в целом. Но болеют чаще взрослые работающие люди. А люди с хроническими соматическими заболеваниями могут перенести вирус более тяжело", — пояснила она.

Бурцева напомнила, что для медиков свиной грипп не является новинкой, потому что о нём узнали ещё в 2009 году, после чего заболевание приобрело форму эпидемического распространения. Вирус входит в состав защиты гриппозных вакцин, но его распространение будет зависеть от того, как поведёт себя новый вариант коронавируса, считает медик.

"Заметили, что если появляется новый вариант коронавируса, то он увеличивает активность других версий вируса", — добавила она.