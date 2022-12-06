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6 декабря, 14:50

FT: В новый пакет санкций ЕС войдёт контроль над экспортом продукции

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России собирается включить экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более €2,3 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times.

Также издание сообщает, что под ограничения подпадут маркетинговые компании и компании по исследованию рынка из РФ, кроме того, будет запрещено вещание четырёх российских каналов.

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Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что девятый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны и операции с тремя отечественными банками. Также в чёрный список собираются включить ещё 180 физлиц. В ЕС хотят обсудить новые ограничения в ближайшие дни и прийти к соглашению до конца недели.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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