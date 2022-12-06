FT: В новый пакет санкций ЕС войдёт контроль над экспортом продукции

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России собирается включить экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более €2,3 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times.

Также издание сообщает, что под ограничения подпадут маркетинговые компании и компании по исследованию рынка из РФ, кроме того, будет запрещено вещание четырёх российских каналов.