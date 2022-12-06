FT: В новый пакет санкций ЕС войдёт контроль над экспортом продукции
Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России собирается включить экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более €2,3 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times.
Также издание сообщает, что под ограничения подпадут маркетинговые компании и компании по исследованию рынка из РФ, кроме того, будет запрещено вещание четырёх российских каналов.
Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что девятый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны и операции с тремя отечественными банками. Также в чёрный список собираются включить ещё 180 физлиц. В ЕС хотят обсудить новые ограничения в ближайшие дни и прийти к соглашению до конца недели.
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