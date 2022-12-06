Сторонники "Единой России" собрали сто "Коробок храбрости" для маленьких пациентов петербургских больниц

Традиционная акция сторонников "Единой России" "Коробка храбрости" стартовала в середине ноября и была приурочена ко Всемирному дню ребёнка. В течение двух недель петербуржцы приносили в региональное отделение партии игрушки, головоломки, творческие наборы, куклы и машинки. Подарки собирали в каждом районе Северной столицы. А в первую неделю декабря единороссы и сторонники партии передали собранные посылки в медицинские учреждения Петербурга — всё для того, чтобы дети, перенёсшие болезненные процедуры, могли выбрать из "Коробки храбрости" любую понравившуюся им "награду".

Для маленьких пациентов петербургских больниц собрано более 12 тысяч подарков. Участие в ней приняли более 3700 человек — это депутаты Госдумы, Заксобрания, муниципальных образований, активисты и сторонники партии и просто неравнодушные горожане. Всё собранное уместилось в 100 коробок.

Руководитель регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский передал более двух тысяч детских игрушек и книг в НМИЦ имени В.А. Алмазова. Этой партии хватит на ближайшие полгода. Ежедневно в перинатальном и лечебно-реабилитационном комплексе этого центра получают медпомощь 160 детей в возрасте до 18 лет.

Руководитель регионального отделения "Единой России" в Санкт-Петербурге Сергей Боярский. Фото © er.ru

"В социальных сетях нашего губернатора Александра Беглова петербуржцы оставили пожелание — чтобы мы посетили именно центр имени Алмазова. Здесь дети проходят длительное лечение и реабилитацию, а игрушки, которые собрали наши коллеги по партии, помогут им преодолевать страх и легче пережить неприятные ощущения от процедур. Хочу сердечно поблагодарить каждого, кто принял участие в этом благом деле", — сказал Сергей Боярский Лайфу.

А вот в детскую городскую больницу № 22 Колпинского района подарки передала руководитель региональной общественной приёмной "Единой России" Елена Киселёва. Депутат Заксобрания подчеркнула, что два года назад здесь открылось паллиативное отделение. Тут облегчают страдания, улучшают качество жизни, лечат тяжелобольных детей.

"Коробка храбрости" — очень добрый, гуманный и по-человечески правильный проект, который уже несколько лет реализует "Единая Россия". Даже когда взрослый человек болеет, долго находится в стационаре, душа не на месте. Что говорить о наших детях, особенно о тех, кто болеет тяжело. Именно для них, деток, находящихся в стационаре, онкобольных, проходящих реабилитацию, петербуржцы приносили в отделение партии игрушки. Уверена, что подарки поддержат деток, ведь радость — сильное лекарство! — отметила Киселёва.

Депутат петербургского парламента Александр Ржаненков привёз игрушки и книги в детскую городскую больницу № 5.

"Для того чтобы скрасить детям пребывание в палате, снять стресс, помочь — в канун Нового года мы рады вручить им подарки, знаки внимания, чтобы они могли отвлечься от своих проблем и быстрее восстановиться", — поделился он.

В этом году количество петербуржцев, выразивших желание поддержать детей в непростой ситуации, существенно выросло. Добрые посылки отправились сразу в восемь медицинских учреждений: это детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий, детская городская больница Святой Ольги, детская городская клиническая больница № 5, Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии, детский хоспис, медицинский центр имени Сергея Березина.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в этой акции. Это лишь маленькая часть того, что мы можем сделать для детей, которые сейчас находятся на лечении в медицинских учреждениях города, но очень надеемся, что это придаст им положительных эмоций и поможет поскорее поправиться", — подчеркнул председатель Санкт-Петербургского совета сторонников "Единой России" Павел Рыбчак.