Устроивший поножовщину в школе Югры подросток подвергался травле, заявила его тётя

Ученик восьмого класса, который сегодня тяжело ранил одноклассника в школе Нижневартовска, на протяжении долгого времени подвергался буллингу. По словам его тёти, пострадавший мальчик был заводилой травли.

"Племянник говорил, что давно его травили уже. Тот мальчик, пострадавший, главным заводилой был. Они давно его доводили", — сказала тётя школьника Оксана в беседе с телеканалом "360".

Также она призналась, что на прошлой неделе семья мальчика обращалась к классному руководителю с просьбой помочь разобраться в этой ситуации. Тогда ребят направили к школьному психологу.