Устроивший поножовщину в школе Югры подросток подвергался травле, заявила его тётя
Ученик восьмого класса, который сегодня тяжело ранил одноклассника в школе Нижневартовска, на протяжении долгого времени подвергался буллингу. По словам его тёти, пострадавший мальчик был заводилой травли.
"Племянник говорил, что давно его травили уже. Тот мальчик, пострадавший, главным заводилой был. Они давно его доводили", — сказала тётя школьника Оксана в беседе с телеканалом "360".
Также она призналась, что на прошлой неделе семья мальчика обращалась к классному руководителю с просьбой помочь разобраться в этой ситуации. Тогда ребят направили к школьному психологу.
Позже также стало известно, что поножовщина произошла в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. По данным мэрии, ребята учились вместе с 1-го класса и раньше в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали. Оба подростка находятся в больнице, один из них — в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам директора Департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта, будут приняты самые жёсткие меры.
Напомним, сегодня в Нижневартовске восьмиклассник решил выяснить отношения с ровесником "на ножах" и тяжело ранил его.
ТАСС / Руслан Шамуков