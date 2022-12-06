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6 декабря, 15:08

Глава Минздрава РФ снова призвал носить маски из-за гриппа и ковида

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян вернуться к ношению масок в общественных местах из-за подъёма заболеваемости гриппом и коронавирусом.

"Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, <…> поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах", — отметил он.

Также Мурашко подчеркнул, что в России достаточно лекарств для лечения гриппа и коронавируса.

Россиян призвали защищаться масками от атаки сразу трёх инфекций

Россиян призвали защищаться масками от атаки сразу трёх инфекций

Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе залечь в берлогу на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.

Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом из-за ковида

Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом из-за ковида

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ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Александра Вишнякова
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