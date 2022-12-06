Глава Минздрава РФ снова призвал носить маски из-за гриппа и ковида

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян вернуться к ношению масок в общественных местах из-за подъёма заболеваемости гриппом и коронавирусом.

"Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, <…> поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах", — отметил он.