Посол Канады созвал в свою резиденцию в Москве западных коллег и радикальных феминисток

Запад продолжает попытки устроить в России новые провокации. На этот раз хотят сделать это руками феминисток, чтобы разжечь волну протестов среди матерей и женщин. Для этих целей западные послы даже провели встречу с радикальными активистками, сообщил журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян.

Встреча активисток-феминисток. Видео © Telegram / ГАСПАРЯН

"6 декабря в 13:00 британцы на территории резиденции посла Канады организовали женскую встречу дипломатического сообщества Канады, Великобритании, США, Японии, Греции, Новой Зеландии и Швейцарии с представительницей "Феминистского антивоенного сопротивления" Александрой Селивановой для выражения своей поддержки в борьбе с "режимом" Путина, а также для создания плана по продвижению в России ЛГБТ в условиях законодательного запрета на пропаганду нетрадиционных "ценностей", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, Запад нарушает не только правила миропорядка, но даже местные законы. Гаспарян опубликовал кадры с въезжающими в особняк машинами с дипномерами и заметил, что автомобиль посла Швейцарии так же дерзко поворачивает через две сплошные, как эти страны пересекают красные линии.