Что случилось с Григорием Лепсом, который после развода пустился во все тяжкие
Нарколог Дмитрий Сорокин бьёт тревогу: если Лепс не обратится к специалисту, летального исхода не избежать — налицо серьёзное психическое нарушение и признаки алкогольной зависимости.
Народный артист России Григорий Лепс. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
В декабре 2021-го исполнитель хита "Рюмка водки на столе" Григорий Лепс развёлся с женой — танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В расставании певец винит только себя — говорит, мол, в очень некрасивой форме обидел супругу, служившую верой и правдой. Казалось бы, после развода живи да радуйся — дети уже не маленькие, от девушек нет отбоя, концерты проходят с аншлагами, звание народного артиста России к 60-летнему юбилею получено. Но не тут-то было — 3 декабря Лепс неадекватно повёл себя на сцене: перестал петь, швырнул очки и микрофон и удалился за кулисы. А после Григорий Викторович поехал в бар, где подрался с посетителем. Что не помешало спустя несколько часов как ни в чём не бывало выступить на "Песне года". Буйный нрав Лепса в тот день выдали только разбитые кулаки.
Почему Лепс ввязался в драку, объяснил нарколог Дмитрий Сорокин. По словам специалиста, налицо серьёзное психическое нарушение, из-за которого артист пристрастился к крепким спиртным напиткам и иногда не контролирует себя.
Скорее всего, у Лепса на фоне психических расстройств развилось депрессивное состояние. А депрессия всегда сопровождается нестабильным поведением, когда человек может быть либо очень пассивным и подавленным, либо агрессивным и неугомонным
В беседе с "Вечерней Москвой" Сорокин указал на признаки алкогольной зависимости у Лепса, заметив, что звезде нужно лечиться. Иначе есть вероятность, что всё закончится плачевно вплоть до инфаркта и летального исхода.
Что думают коллеги по звёздному цеху о поведении Лепса? За певца вступилась телеведущая Ксения Бородина, которая уверена: во всём виноваты психологическое состояние, ну и банальная усталость, конечно же. Дива считает, что артисту нужно не самоуничтожением заниматься, а отдохнуть и, возможно, пройти реабилитацию.
Мужчины дерутся, это их природа. Назовите мужика, который не дрался в этой жизни?! Есть такие? Понятно, что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда — и слова бы не сказали. Тут подрался Лепс, и все давай в него кидать камнями
А певица Вика Цыганова считает, что Лепс потерялся в пространстве, или по-простому "зажрался".
Люди будут разбираться, что он там натворил, наш народный артист. Я думаю, что это завершение того пьянства, в которое Григорий, как говорится, периодически впадал. Искренне жаль этого человека, я понимаю, что это страсть, что это грех, но Грише тоже не 20 лет, чтобы не понимать, что за всё приходится потом расплачиваться. Поэтому может стоит действительно пойти на передовую и там, как говорится, исправиться?
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа у клиента. Причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. Правоохранители завели уголовное дело по факту драки.
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