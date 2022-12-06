Что случилось с Григорием Лепсом, который после развода пустился во все тяжкие

Люди будут разбираться, что он там натворил, наш народный артист. Я думаю, что это завершение того пьянства, в которое Григорий, как говорится, периодически впадал. Искренне жаль этого человека, я понимаю, что это страсть, что это грех, но Грише тоже не 20 лет, чтобы не понимать, что за всё приходится потом расплачиваться. Поэтому может стоит действительно пойти на передовую и там, как говорится, исправиться?

Вика Цыганова Певица, композитор