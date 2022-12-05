"Не самый лучший день": Почему Григорий Лепс может сесть на два года Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после драки, в которой участвовал певец Григорий Лепс, его охрана и один из посетителей бара. Чем это может закончиться для артиста? 5 декабря, 14:05 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим, © Shutterstock

После драки около бара Finnegans на Московском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по второй части статьи 115 УК (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). 60-летний певец Григорий Лепс и его охранники пока в нём не упоминаются — речь идёт о "неустановленных лицах". Полиция опрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения. Если причастность Лепса к избиению посетителя бара будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Где произошла драка с участием Лепса

У Григория Лепса 2 декабря не задалось: сначала на концерте в Ледовом дворце, посвящённом собственному юбилею, артист резко выражался в адрес гостей шоу, а само выступление было напряжённым. Во время исполнения хита "Самый лучший день" Лепс сначала перестал петь, а затем вдруг швырнул о пол сцены микрофон и очки и ушёл за кулисы. Впоследствии свой срыв Лепс объяснил резким ухудшением состояния здоровья.

Лепс раскидал по сцене микрофон и очки во время концерта в Петербурге. Видео © VK / Григорий Лепс / Катя Берёза

После того как концерт в Ледовом дворце был завершён, Лепс с охранниками отправился в бар Finnegan's на Московском проспекте, где продолжил вести себя неадекватно. По словам очевидцев, в баре Лепс якобы достал пачку пятитысячных купюр и предложил завсегдатаю заведения 39-летнему петербуржцу Дмитрию Горбачёву сыграть с ним в нарды на 10 тысяч долларов.

Видео драки с участием Лепса около бара в Петербурге. Видео © LIFE

Дмитрий утверждает, что он лишь рассмеялся и отказался играть, поскольку у него таких денег просто нет. Попросил Лепса дать ему спокойно доиграть. Артист принял это за неуважение, и конфликт закончился дракой на улице. На записи инцидента видно, что в потасовке участвует не только Лепс, но и его окружение. Об этом же Лайфу рассказал и адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

Комментарий адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца. Видео © T.me / SHOT

Совладелец бара Николай Белоусов изложил другую версию: Лепс якобы зашёл в бар просто выпить виски, и здесь до него "докопался" посетитель, что привело к конфликту. Якобы Горбачёв оказался фанатом Лепса и долго просил музыканта сфотографироваться, в чём Лепс ему грубо отказал. Сам артист пока ещё никак не прокомментировал произошедшее.

Но, по данным телеграм-канала Mash, 4 декабря 2022 года на "Песне года" во дворце "Мегаспорт" в Москве Лепс выступал уже с разбитыми кулаками.

Так или иначе, пострадавший сделал рентген, зафиксировал травмы и в воскресенье написал заявление в полицию. По предварительным данным, у него перелом костей носа со смещением обломков. После доследственной проверки было возбуждено уголовное дело. Адвокат Горбачёва не исключает, что при определённых условиях его клиент может заключить мировое соглашение с певцом.

Действительно, преступление, предусмотренное второй частью статьи 115 УК, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Согласно статье 76 УК, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причинённый ему вред.

Чем владеет Григорий Лепс

Лепс считается одним из самых высокооплачиваемых российских артистов: двухчасовое выступление может обойтись в три миллиона рублей. По некоторым данным, два с половиной миллиона получает сам певец. Участие Лепса в закрытом мероприятии стоит шесть миллионов в будни и семь с половиной — в праздники. Поэтому не исключено, что артист своими скандалами напоминает о себе в преддверии новогодних корпоративов. Но возможно, что Лепс просто потерял контроль над собой.

Светские издания сообщают, что год назад артист развёлся. Бывшей танцовщице из команды Лаймы Вайкуле 50-летней Анне Шаплыковой он оставил ювелирную компанию ООО "Джи эл джуэрли" с годовой выручкой 24 миллиона рублей и квартиру площадью 300 квадратов в высотке на улице Саввинской на берегу Москвы-реки. Рыночная цена подобной квартиры около 230 миллионов рублей.

Сам же певец постоянно проживает в частном доме на Новорижском шоссе (Красногорский район, деревня Поздняково). В элитном коттеджном посёлке "Третья охота" у певца есть два дома, которые он строил больше десяти лет. Стоимость имущества может составлять более 800 миллионов рублей. Там же хранится его уникальная коллекция икон стоимостью в несколько миллионов долларов.

Дома Григория Лепса. Фото © homius.ru

У артиста довольно крупный автопарк, особой любовью Лепса пользуется марка Mercedes-Benz. У певца два автомобиля "Майбах", а также Mercedes-Benz CLS-Class и Mercedes-Benz S-Class. Также у Лепса есть Lexus, Range Rover, Bentley Continental GT и Аudi А8.

Лепс остался совладельцем ряда юрлиц, из которых можно выделить ИЦ ИАС, занимающийся деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Годовая выручка предприятия — 135 миллионов. У Лепса в этой фирме доля в 10%.

Также у Лепса есть своя собственная продюсерская компания — "ПЦ Григория Лепса" — с выручкой за прошлый год в 73 миллиона. В прошлом году Государственный Кремлёвский дворец отсудил у центра неустойку в размере 1 950 000 рублей за срыв мероприятия — юбилейного вечера Юрия Антонова. Судя по документам, центр получил аванс за проведение концерта, который после срыва мероприятия отказался возвращать. В итоге деньги дворец возвращал через суд. В августе центр зарегистрировал домен cosmosgirls.ru — ресурс молодой группы Cosmos Girls, выступающей в жанре поп-рок.

Министерство финансов США наложило санкции на Лепса ещё в 2013 году за участие в неком криминальном синдикате "Братский круг". Певец однозначно поддерживает Донбасс и неоднократно бывал там с концертами. За что его внесли в список украинского сайта "Миротворец".

Авторы Станислав Сенькин