5 признаков кармических отношений и главный урок, который несёт в себе "любовь из прошлого"

Кармическими называют те отношения, в которых человек испытывает сильную эмоциональную связь с партнёром из прошлой жизни. Астролог Вера Хубелашвили перечислила пять признаков кармических отношений и обозначила главный урок, который несёт "любовь из прошлого".

Признаки кармических отношений

1. Обстоятельства вашей встречи были непредвиденными, но связь с мужчиной вы почувствовали сразу.

Ваши отношения кармические, если обстоятельства встречи были непредвиденными, но вы сразу почувствовали связь с кавалером. Ещё одно условие: у вас есть понимание, что партнёр — не "ваш" человек, но порвать с ним никак не получается. Фото © Shutterstock

2. У вас есть чёткое осознание, что партнёр — не "ваш" человек, но выйти из отношений не получается.

3. Вы испытываете непреодолимую тягу к человеку, но, когда вы вместе, он кажется вам "сложным".

4. Находясь под влиянием кармического мужчины, вы чаще испытываете довольно сильные негативные эмоции, чем позитивные. Они вас буквально изводят.

5. У вас с мужчиной разница в возрасте от восьми лет.

Главный урок кармических отношений

Кармические отношения даются для проработки ситуаций из прошлого, иногда тех, о которых мы уже давно забыли. Фото © Shutterstock

Кармические отношения — не просто карусель, на которой вас крутит из стороны в сторону. Они даны нам для "оплаты" долгов по карме и проработки ситуаций из прошлого, иногда тех, о которых мы уже и думать забыли. Тем женщинам, кто не усвоил уроки судьбы в кармических отношениях, жизнь подкидывает сложные ситуации, которые переплетаются с негативными установками и эмоциями: виной, гневом, страхом.