7 тревожных сигналов, которые дают понять, что мужчина не любит женщину

Находясь во власти сильных чувств к мужчине, многие женщины не видят или не хотят замечать опасные сигналы о том, что партнёр их не ценит и не любит. Отличить внимательного ко второй половинке парня от только делающего вид, что он заинтересован девушкой, очень просто. По-настоящему влюблённый парень никогда не допустит следующих промахов. А вот в поведении кавалера, кто с дамой встречается из-за каких-то собственных целей, они будут повторяться регулярно.

1. Мужчина не выполняет обещаний

Такое случается постоянно в тех парах, где мужчина не воспринимает партнёршу всерьёз. Все его слова и какие-то обещания — это банальные отмазки, чтобы девушка перестала о чём-то говорить или спрашивать. Чтобы кавалер сдержал данное им слово, второй половинке придётся постоянно об обещании напоминать или даже требовать его исполнить. Дамы, запомните: тот мужчина, кому вы по-настоящему нравитесь, не станет бросать слов на ветер.

2. Мужчина задерживается на работе в важный для вас день

Равнодушный к девушке мужчина не захочет менять рабочее расписание из-за неё. Фото © Shutterstock

Бывают такие моменты, когда необходима помощь мужчины. Тогда вторая половинка может попросить возлюбленного пораньше закончить с делами. Кавалер, который любит и ценит избранницу, конечно же, сделает всё, чтобы оказаться рядом с ней вовремя. А вот тот, кому всё равно, запросто о такой просьбе забудет. Он найдёт миллион отговорок и причин, почему не смог приехать раньше. Подставив таким образом женщину, разрушив её планы.

3. Мужчина не перезванивает, хотя обещал

Как и с пустыми обещаниями, тот партнёр, который не заинтересован в общении с конкретной женщиной, будет кормить её ложными надеждами, но ничего не станет делать. Простой пример: мужчина клялся позвонить, но в назначенное время или день ваш телефон молчит. Парень, может, вообще забыл о своих словах. А вы мучаетесь в ожидании. Если подобные ситуации повторяются из недели в неделю, задумайтесь, нужен ли вам такой человек рядом.

4. Мужчина забыл об общей важной дате

Игнорирование важных для пары дат — прямой показатель нелюбви мужчины к женщине. Фото © Shutterstock

Что ещё в поведении мужчины кричит о его нелюбви к девушке? Игнорирование важных дат. Например, дня свадьбы, первого свидания, дня рождения избранницы или других значимых событий, которые пара вроде как отмечает. Такое безответственное отношение мужчины часто оправдывают плохой памятью на даты. Но мы живём в мире, где всегда есть возможность сделать напоминание в онлайн-календаре или на смартфоне. Если ваш партнёр всё время забывает о важных датах, значит, для него они не такие уж и значимые.

5. Мужчина засматривается на подруг избранницы и флиртует с ними

Обидное и унизительное для женщины поведение мужчины — флирт и заигрывания с её подругами. Это ещё противнее, чем если бы избранник просто смотрел на девушек на улице. Такой подход прямо сигнализирует, что вторую половинку кавалер не любит, не ценит и даже не уважает. Возможно, он рядом с ней из-за выгоды.

6. Мужчина отказывается помочь, потому что это не в его интересах

Если мужчина никогда не помогает избраннице, значит, не любит. Фото © Shutterstock

Что ещё, помимо не сдержанных мужчиной обещаний, может говорить о том, что пора пересмотреть взгляд на отношения? Помощь в каких-то бытовых делах, например. Точнее, её отсутствие. Он участвовал в ремонте? Ходит в магазин за продуктами? Вникает в проблемы избранницы и пытается помочь? Если в этих и подобных случаях кавалер всегда оказывается занятым или жалуется на усталость, питать иллюзий не стоит: мужчина не любит женщину и не хочет ей помогать.

7. Мужчина критикует вторую половинку по поводу и без