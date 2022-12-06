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6 декабря, 15:43

В Нижневартовске 7 декабря объявлено днём траура

Мэр Нижневартовска Кощенко объявил 7 декабря днём траура по погибшим при взрыве в пятиэтажке

Власти Нижневартовска объявили среду, 7 декабря, днём траура из-за гибели людей при обрушении дома по улице Мира. Об этом в своём телеграм-канале сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

По её словам, поисковые и аварийные работы на месте трагического инцидента уже завершены. Достоверно установлена гибель восьми человек, среди которых четверо детей.

"В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днём траура. Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста", — добавила губернатор.

Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.

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ТАСС / Пресс-служба администрации

Марина Калегина

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