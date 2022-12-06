В Нижневартовске 7 декабря объявлено днём траура

Власти Нижневартовска объявили среду, 7 декабря, днём траура из-за гибели людей при обрушении дома по улице Мира. Об этом в своём телеграм-канале сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

По её словам, поисковые и аварийные работы на месте трагического инцидента уже завершены. Достоверно установлена гибель восьми человек, среди которых четверо детей.

"В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днём траура. Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста", — добавила губернатор.