В Нижневартовске 7 декабря объявлено днём траура
Мэр Нижневартовска Кощенко объявил 7 декабря днём траура по погибшим при взрыве в пятиэтажке
Власти Нижневартовска объявили среду, 7 декабря, днём траура из-за гибели людей при обрушении дома по улице Мира. Об этом в своём телеграм-канале сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.
По её словам, поисковые и аварийные работы на месте трагического инцидента уже завершены. Достоверно установлена гибель восьми человек, среди которых четверо детей.
"В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днём траура. Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста", — добавила губернатор.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.
ТАСС / Пресс-служба администрации