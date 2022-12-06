5 проверенных способов сэкономить на подготовке к Новому году

При подготовке к празднованию Нового года важно знать, как разумно потратить имеющиеся средства. Антикризисный менеджер Павел Кобяк дал kp.ru пять советов на эту тему. В первую очередь он коснулся вопроса ёлки и украшений — он призывает взять всё в аренду.

"Пусть они будут б/у, но в хорошем состоянии. То же самое касается детских новогодних костюмов. Взять их по объявлению в аренду у частных лиц будет дешевле, чем в службах проката", — порекомендовал эксперт.

Также при выборе товара лучше сравнить цены в разных приложениях и на сайтах, а при покупке подумать над мелким оптом, на который бывают скидки. Например, можно скинуться с друзьями на алкоголь. При этом важно заранее определиться с доступным бюджетом.

"Составьте таблицу, проставив в ней даты прихода денежных средств до конца года и в январе. А в следующем столбце проставьте даты, на которые приходятся какие-то финансовые обязательства... Если какие-то ваши платежи приходятся на январские праздники, значит, деньги на них тоже надо отложить в декабре. После этого мы из доходов вычитаем расходы и получаем чистую прибыль — те деньги, которыми мы можем распоряжаться", — советует менеджер.

Что касается вопроса подарков, то здесь нелишним будет заранее определиться со списком людей, которым они полагаются. При выборе презента важно сравнить его стоимость и реальную ценность для адресата, а на праздничной упаковке и вовсе можно сэкономить, оформив всё самостоятельно.

"Попробуйте сделать подарок близким своими руками. Такой подарок ценится дороже, а при этом позволяет сэкономить", — уверен эксперт.

Ещё один совет — закупаться для праздника в начале-середине декабря, когда в магазинах проводятся различные акции. На них вполне можно приобрести по выгодной цене товары для новогоднего застолья с длительным сроком хранения — консервы, майонез, оливки, специи, шоколад. То же касается нарезок и колбас, а также алкоголя и соков. Он также советует не увлекаться приготовлением большого количества блюд, которые придётся доедать все каникулы или выбрасывать.