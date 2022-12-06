Telegram Premium празднует 1 млн подписчиков

Число подписчиков Telegram Premium превысило цифру в 1 миллион. Об этом сообщил в своём блоге во вторник основатель мессенджера Павел Дуров.

По мнению бизнесмена и программиста, этот сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях.

"Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион", — похвалился Дуров.

Напомним, что Telegram объявил о запуске платной версии в июне 2022 года. Бесплатное использование ресурса сохраняется, и пользователи такой версии также получили некоторые преимущества. Например, они могут просматривать более тяжёлые документы, мультимедиа и стикеры, отправленные подписчиками Telegram Premium. А при оформлении подписки практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Объём файлов для "платников" вырастет до 4 Гб, можно будет скачивать их на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами.