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6 декабря, 16:06

Газизов собирается продолжить разбирательство с Федуном в правовом поле

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов заявил, что намерен продолжить разбирательство с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном в правовом поле.

"Кто сказал, что финальная точка поставлена? Юрист может хоть что говорить. Я нахожусь в правовом поле. Единственный вариант бороться с олигархами — находиться в правовом поле. Шансы очень маленькие, учитывая, кто и что стоит за этим. Бороться надо до конца. Вот и всё", сказал Газизов "Спорт-Экспрессу".

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Напомним, Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Ранее он подавал иск с требованием выплатить ему часть якобы обещанных средств за выход клуба в еврокубки по итогам сезона 2020/2021. 6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова, однако сегодня стало известно, что Верховный суд Башкортостана вынес другое решение, и Газизову было отказано во взыскании 89 млн рублей с бывшего владельца "Спартака".

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Spartak.com

Александра Вишнякова

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