Газизов собирается продолжить разбирательство с Федуном в правовом поле

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов заявил, что намерен продолжить разбирательство с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном в правовом поле.

"Кто сказал, что финальная точка поставлена? Юрист может хоть что говорить. Я нахожусь в правовом поле. Единственный вариант бороться с олигархами — находиться в правовом поле. Шансы очень маленькие, учитывая, кто и что стоит за этим. Бороться надо до конца. Вот и всё", — сказал Газизов "Спорт-Экспрессу".