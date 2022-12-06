В Госдуме предложили ввести компенсации по больничным в фитнес-клубах

В России предложили продлевать сроки абонементов в фитнес-клубах в случае предъявления посетителем больничного листа. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов, передаёт RT.

Предложение направлено на имя министра труда Антона Котякова. Депутат указал, что зачастую при продаже абонементов в договоре предусмотрено право на его заморозку на месяц. Вместе с тем в документе не учитывается тот факт, что клиент может пропускать тренировки по состоянию болезни. Это является уважительной причиной для непосещения занятий, но эти пропуски никак не компенсируются, пояснил парламентарий. Такие ситуации далеко не редкость и встречаются также при посещении людьми спортивных секций и бассейнов.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательной компенсации срока абонемента в фитнес-клубе, количества пропущенных занятий в бассейне либо в спортивной секции для клиентов, которые имеют больничный лист за соответствующий период времени", — подчеркнул Власов.