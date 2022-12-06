Россияне выбрали слова года в области карьеры, и вышло не очень позитивно

Главное слово года в области карьеры — "обучение". К такому выводу пришли специалисты сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", проведя опрос, в котором приняли участие свыше 5000 человек из всех регионов России. Но есть в лидерах и куда менее позитивные слова.

Результаты опубликовала "Газета.ru". За слово "обучение" отдали голоса 25% респондентов. А 17% считают, что словом года должен стать "успех". 15% проголосовали за "достижение". Также в пятёрку слов года вошли "переработка" и "выгорание", получившие по 13% голосов. На шестом месте оказалось слово "подработка".

10% отдали свои голоса в пользу слова "удалёнка", 7% — в пользу "руководства", 6% — в пользу "повышения" и 5% — в пользу "токсичности". Остальные варианты набрали менее 5%, при этом в графе "другое" фигурировали такие слова, как "ответственность", "сплочённость" и "поиск".