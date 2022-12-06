Названы страны ЕС, нарастившие летом ввоз продукции из России

В августе ввоз товаров из России во Францию в месячном выражении увеличился на четверть — до 1,1 миллиарда евро. Это следует из анализа РИА "Новости" данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза.

Как указывает агентство, рост импорта произошёл тогда впервые с февраля текущего года. В последний месяц зимы объём сделок составил внушительные 1,8 миллиарда евро. Затем в течение пяти месяцев Франция снижала траты на российскую продукцию.

Сильнее остальных стран в августе импорт товаров из России увеличила Португалия — в 9,4 раза, до 79 миллионов евро. Также выросли покупки в месячном выражении у Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27%), Греции (15%) и Словакии (6%). Германия в августе вернула себе лидерские покупательские позиции после уступки их в июле Италии — импорт из РФ достиг 2,7 миллиарда евро против итальянских 2 миллиардов евро. На третьем месте расположились Нидерланды с закупками на 1,5 миллиарда евро. Сократили ввоз российских товаров Словения (–60%) и Ирландия (–63%).

На этом фоне пять европейских стран в августе нарастили поставки товаров в Россию в месячном выражении. Например, Кипр — в 6,7 раза, Венгрия увеличила экспорт на 23%, Бельгия — на 19%, Германия — на 13%. Литва увеличила поставки на 2%, до максимальных с февраля текущего года 292 миллионов евро. А сократили ввоз месяц к месяцу Швеция (–40%), Ирландия (–39%) и Испания (–39%).