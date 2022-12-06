Вмешательство США в украинский конфликт и их попытки извлечь из него максимальную выгоду демонстрируют необходимость разрушения американской гегемонии. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Автор статьи отметил, что Вашингтон постоянно призывает Европу выступать против России, при этом провоцирует жёсткую конкуренцию, которая разрушает европейскую экономику. Такие действия подрывают доверие союзников и международного сообщества к Штатам, "падает" и гегемония США, маскировавшаяся под "международный порядок", якобы основанный на правилах. В материале подчёркивается, что настоящий порядок должен преследовать цель построить человеческое сообщество с общим будущим, а не в подчинении Вашингтону.

"Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", — подытожил автор.