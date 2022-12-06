США и ЕС на самом деле в своё время не предпринимали попыток оказать влияние на Украину, чтобы та выполнила Минские соглашения. Об этом пишет Responsible Statecraft, которое публикуется в рамках работы Института ответственного управления Quincy. Это издание финансировал миллиардер Джордж Сорос.

"Что касается Минских соглашений, ни США, ни ЕС не оказывали серьёзного давления на Киев для выполнения им своей части договорённости", — говорится в статье.

Там отметили, что американские власти, хоть официально и поддерживали Минские договорённости, ничего не сделали, чтобы сподвигнуть Незалежную их выполнять.