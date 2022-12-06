Российская певица Алла Пугачёва попала в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин 2022 года по версии Би-би-си. Полный список опубликован на сайте издания.

Составители рейтинга отметили, что артистка продала более 250 млн записей своих песен, упомянув, что всего в её репертуаре свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

"Её [Пугачёву] справедливо называют "Королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачёва уже не выступает", — говорится в описании под фотографией певицы.

Также Би-би-си выделил одну из цитат артистки о том, что "мир добился значительного прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости, но во многих странах домашнее насилие остаётся большой проблемой".

Помимо Пугачёвой в список попали певица Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и другие женщины.