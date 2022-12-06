Алла Пугачёва пожаловалась на заказную травлю, разразившись тирадой в адрес хейтеров
Примадонне тут же припомнили, где она зарабатывала на безбедную старость в Израиле, и объяснили, как нужно любить родину.
Народная артистка СССР Алла Пугачёва вышла на связь после сообщений о том, что могла незаконным путём получить гражданство Израиля на пару с супругом Максимом Галкиным*. Примадонна сообщила, что против её семьи ведётся травля, при этом заказчиков не назвала. По словам Аллы Борисовны, справляться с хейтерскими выпадами в свой адрес помогает обстановка на Святой земле, на которую она променяла родную Москву.
"Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землёй обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких, продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят", — написала Пугачёва под фотографией с голубым небом и пальмами.
Алла Пугачёва под снимком из Израиля высказалась о хейтерах: "Господи, прости продажных тварей". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Между тем в Сети певице уже напомнили, что должно быть за окном у русских людей посреди зимы и где она заработала на безбедную старость в Израиле: "А у меня за окном зимний лес 👍 Как и должно быть у русских дома!!!", "Дааааа, обращаться к Господу с такой злостью, такое себе 🤦♀🤦♀🤦♀", "Ну, на самом деле я и раньше думал, что она такая, сейчас просто еë ничто не сдерживает", "Хорошо так говорить, предварительно заработав на России бешеные деньги. Хотя что её осуждать, она же бабушка уже", "Это мы-то продажные? А не она, предавшая и покинувшая родину, где ела золотыми ложками и ходила в золотой унитаз???", "Алла Борисовна, зачем же вы так про себя??? 🤣🤣🤣 Хотя да, вы продажные твари!!!", "А как хотели, чтобы народ всё схавал? Когда его холопами обзывают!!!", "Стыдно за любимую когда-то певицу! Разочарована! Родину не выбирают, как и родителей! Предательство родины прикрыть отстаиванием своих убеждений! А как же патриотизм? Стыдно мне за Аллу".
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey