Алла Пугачёва пожаловалась на заказную травлю, разразившись тирадой в адрес хейтеров

Между тем в Сети певице уже напомнили, что должно быть за окном у русских людей посреди зимы и где она заработала на безбедную старость в Израиле: "А у меня за окном зимний лес 👍 Как и должно быть у русских дома!!!", "Дааааа, обращаться к Господу с такой злостью, такое себе 🤦‍♀🤦‍♀🤦‍♀", "Ну, на самом деле я и раньше думал, что она такая, сейчас просто еë ничто не сдерживает", "Хорошо так говорить, предварительно заработав на России бешеные деньги. Хотя что её осуждать, она же бабушка уже", "Это мы-то продажные? А не она, предавшая и покинувшая родину, где ела золотыми ложками и ходила в золотой унитаз???", "Алла Борисовна, зачем же вы так про себя??? 🤣🤣🤣 Хотя да, вы продажные твари!!!", "А как хотели, чтобы народ всё схавал? Когда его холопами обзывают!!!", "Стыдно за любимую когда-то певицу! Разочарована! Родину не выбирают, как и родителей! Предательство родины прикрыть отстаиванием своих убеждений! А как же патриотизм? Стыдно мне за Аллу".