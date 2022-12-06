Сбежавших из России Галкина и Пугачёву уличили в незаконном получении гражданства Израиля

Юморист Максим Галкин* и его жена, певица Алла Пугачёва, которые покинули Россию, могут быть лишены израильского гражданства. Законность оформления документов звёздными супругами поставил под сомнение местный журналист Равив Друкер. Дело в том, что по законам Израиля сознательно сменившие веру иудеи лишены права на репатриацию. Соответственно, у шоумена нет права на израильский паспорт, согласно закону о возвращении.

В репортаже, который вышел на Канале 13, Друкер напомнил, что пять лет назад Галкин повенчался с Аллой Борисовной после того, как принял православие. "Меня крестили в небольшой скромной церкви. Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шёл к этому и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры", — откровенничал тогда Максим.

Что интересно, Пугачёвой пришлось получать благословение на повторный церковный брак, ведь 15 мая 1994-го Примадонна венчалась в Иерусалиме с поп-королём Филиппом Киркоровым. Спустя годы звезда эстрады называла тот шаг "необдуманным, спонтанным и достаточно наивным". "Бес попутал", — признавалась Алла, собираясь каяться за первое венчание всю оставшуюся жизнь.

Вот что по поводу журналистского расследования об израильских паспортах Галкина и Пугачёвой думают в Сети: "Друкер — скандальный журналист. Он в Израиле в своё время искал "русскую мафию" 🤣🤣🤣", "Ждите, скоро обратно вернут", "Какой-то постоянный позор на старости лет", "Куда дальше побежит семейка предателей ПуГалкиных?! В Буркина-Фасо?!"