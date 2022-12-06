Три знака зодиака, у которых в 2023 году всё будет складываться как по маслу

Астрологи утверждают, что 2023 год окажется волшебным для этих трёх представителей зодиакального круга. Как минимум у каждого из них наладятся дела с финансами, появятся успехи в карьере, а в семейной жизни или отношениях с любимым человеком эти счастливчики обретут полную гармонию и взаимопонимание. Кто же в год Чёрного Водяного Кролика окажется любимчиком звёзд?

Астрологический прогноз для знака зодиака Рак на 2023 год

Особые сюрпризы для знака зодиака Рак судьба подготовила в сфере семьи и отношений. Фото © Freepik / Vectorium

Знаку зодиака Рак астрологи пророчат яркий и насыщенный событиями 2023-й. Год Чёрного Водяного Кролика наполнит энергией, которая даст силы воплотить задуманное. Всё то, на что раньше не хватало времени или сил, станет реальностью. Это касается и каких-то профессиональных достижений, и любовных. Вообще, в новом 2023 году обаяние этих представителей водной стихии не останется незамеченным — оно откроет Ракам особые перспективы. Но самые сильные изменения, по прогнозам астрологов, произойдут в сфере семьи и отношений. Возможно, именно в следующем году у Рака состоится свадьба, появится ребёнок или случится покупка недвижимости.

Что ждёт знак зодиака Дева в 2023 году?

В 2023 году люди, рождённые под знаком зодиака Дева, получат повышение и прибавку к зарплате. Фото © Freepik / Vectorium

Носители знака зодиака Дева тоже могут рассчитывать на удачный и благоприятный год по всем фронтам. Очень высоки шансы, что в 2023-м представится возможность сменить профессию. А коммуникативные и дипломатические навыки помогут подняться выше по карьерной лестнице. Такие изменения принесут не только новый опыт, но и прибавку к зарплате. Ещё люди знака зодиака Дева смогут наконец-то позволить себе выбраться в долгожданный отпуск и отправиться в место мечты, ведь денег на путешествие хватит с лихвой. В 2023 году эти представители стихии Земли рискуют получить огромную прибыль. Но только при условии, что будут придерживаться плана действий, составленного в 2022-м. Работать, кстати, не придётся слишком уж много, так как деньги появятся в жизни Дев без особых усилий, отмечает Yearly Horoscope.

Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рыбы

Если знак зодиака Рыбы отважится рискнуть, перемены в жизни принесут только счастье. Фото © Freepik / Vectorium