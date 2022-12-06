Эти имена носят неблагодарные сыновья, кто, повзрослев, напрочь забывает о родителях
Любые родители мечтают воспитать благородных, преданных детей, кто, как говорится, в старости подаст стакан воды. Но сыновья со следующими именами точно не вырастут благодарными и любящими.
Насколько сильно от имени человека зависит его судьба? И как оно может повлиять на близких людей? Как оказалось, напрямую. Пока одни имена притягивают к обладателям деньги и успех и делают из них самых желанных парней, по которым девушки сходят с ума, носители следующих мужских имён, повзрослев, перестают не просто ладить с родителями, но даже как-то поддерживать связь. Как же зовут самых неблагодарных сыновей?
Анатолий
Посчитав действия родителей в корне неверными, Анатолий перестанет с ними общаться сразу, как вылетит из гнезда. Фото © Unsplash
Свободолюбивый Анатолий с раннего детства не считал родителей авторитетом. Их методы воспитания и попытки контролировать сильно злили мальчика. Характер мужчины с этим именем предполагает мятежность, неподчинение власти или силе собеседника. Даже если в его роли выступает собственный родитель. С самого начала Толе было невероятно тяжело жить по чужим правилам, поэтому носитель имени воспользовался первым же шансом, чтобы начать самостоятельную жизнь. Трудности никогда его не пугают, лишь воодушевляют на новые достижения. Расценив действия матери и отца как в корне неверные, Анатолий перестанет с ними общаться сразу, как вылетит из гнезда.
Савелий
У носителя имени Савелий и мысли не возникнет помочь родителям или навестить их. Фото © Unsplash
Мужчина, кого назвали этим именем, обладает достаточно сложным характером. Про таких обычно говорят — "себе на уме". Даже в собственной семье Савелий обычно держится отстранённо: не рассказывает о переживаниях, не делится проблемами или, наоборот, не пытается поддержать близких. С родителями, соответственно, носитель имени оборвал все связи уже давно. Как-то те задели самолюбие Савы, не поняв серьёзности проблем юноши. Потому сын просто ушёл от неугодных родственников, не желая иметь с ними больше ничего общего. Из-за чего у носителя имени Савелий не возникнет и мысли о том, чтобы помочь маме с папой или навестить стариков.
Эдуард
Слишком большие амбиции Эдуарда станут причиной его постоянных ссор с родителями. Фото © Unsplash
Слишком большие амбиции Эдуарда — причина его постоянных ссор с родителями. Желая оказаться успешнее всех, Эдик часто отсутствовал дома, забывал про важные семейные даты и вообще вёл себя со временем всё больше как сосед или сожитель, нежели как родственник. Если родители Эдуарда не поймут и не поддержат стремлений сына, тот обозлится на них и отречётся. Пытаясь вернуть ребёнка в семью, близкие могут манипулировать, шантажировать и даже угрожать. Но такие методы лишь увеличат пропасть между ними. В основе характера Эдуарда лежит принципиальность. Поэтому, даже осознав, что скучает, обладатель имени не пойдёт на контакт с отцом и матерью, ведь он уже вычеркнул их из жизни.
Shutterstock