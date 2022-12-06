Эти имена носят неблагодарные сыновья, кто, повзрослев, напрочь забывает о родителях

Насколько сильно от имени человека зависит его судьба? И как оно может повлиять на близких людей? Как оказалось, напрямую. Пока одни имена притягивают к обладателям деньги и успех и делают из них самых желанных парней, по которым девушки сходят с ума, носители следующих мужских имён, повзрослев, перестают не просто ладить с родителями, но даже как-то поддерживать связь. Как же зовут самых неблагодарных сыновей?

Анатолий

Посчитав действия родителей в корне неверными, Анатолий перестанет с ними общаться сразу, как вылетит из гнезда. Фото © Unsplash

Свободолюбивый Анатолий с раннего детства не считал родителей авторитетом. Их методы воспитания и попытки контролировать сильно злили мальчика. Характер мужчины с этим именем предполагает мятежность, неподчинение власти или силе собеседника. Даже если в его роли выступает собственный родитель. С самого начала Толе было невероятно тяжело жить по чужим правилам, поэтому носитель имени воспользовался первым же шансом, чтобы начать самостоятельную жизнь. Трудности никогда его не пугают, лишь воодушевляют на новые достижения. Расценив действия матери и отца как в корне неверные, Анатолий перестанет с ними общаться сразу, как вылетит из гнезда.

Савелий

У носителя имени Савелий и мысли не возникнет помочь родителям или навестить их. Фото © Unsplash

Мужчина, кого назвали этим именем, обладает достаточно сложным характером. Про таких обычно говорят — "себе на уме". Даже в собственной семье Савелий обычно держится отстранённо: не рассказывает о переживаниях, не делится проблемами или, наоборот, не пытается поддержать близких. С родителями, соответственно, носитель имени оборвал все связи уже давно. Как-то те задели самолюбие Савы, не поняв серьёзности проблем юноши. Потому сын просто ушёл от неугодных родственников, не желая иметь с ними больше ничего общего. Из-за чего у носителя имени Савелий не возникнет и мысли о том, чтобы помочь маме с папой или навестить стариков.

Эдуард

Слишком большие амбиции Эдуарда станут причиной его постоянных ссор с родителями. Фото © Unsplash