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6 декабря, 09:40

Что происходит в жизни звезды "Улиц разбитых фонарей" Мельниковой, которая хоронит близких одного за другим

События последних лет выбили почву из-под ног Анастасии Мельниковой: актриса похоронила мать, жениха, брата, а ещё изменилась до неузнаваемости, перенеся несколько операций и тяжело переболев ковидом.

<p>Фото © <a href="https://smotrim.ru/article/3076969" target="_blank" rel="noopener noreferrer">smotrim.ru</a> / <a href="https://smotrim.ru/brand/62239" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Судьба человека с Борисом Корчевниковым"</a></p>

Фото © smotrim.ru / "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела" Анастасия Мельникова едва не сошла с ума от выпавших на её долю бед. Меньшее из зол — лишний вес, за который 53-летнюю заслуженную артистку России как только не препарируют в Сети. Как оказалось, актриса серьёзно болела, перенесла четыре операции, а потом подхватила коронавирус.

Несколько месяцев Мельникова передвигалась в инвалидном кресле: ей прооперировали обе ноги. Растолстела звезда экранов из-за отсутствия физической нагрузки и приёма препаратов, в том числе и гормональных.

"Одно время у меня просто шеи не было вообще, у меня от щёк начинались уже плечи. И это действительно было что-то ужасное. И только снимали гормоны, и я переходила на какие-то таблетки, начинала худеть, как следующая операция и следующие гормоны", — поделилась Мельникова в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия-1".

И пока актриса привыкала к новой себе, в её семье одно за другим случалось горе: сначала умерла мама Анастасии, произошло это чуть больше года назад. Вслед за ней ушёл из жизни жених Мельниковой, с которым артистка прожила невероятно счастливые 10 лет.

"Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. Кольца лежат, свадебные платья сшиты... Спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь", — призналась Мельникова во время откровенной беседы с Корчевниковым.

Старший брат актрисы, хирург-онколог Олег Мельников умер в июле этого года от сердечного приступа, ему было 55 лет. "У него дважды был инфаркт, ему самому дважды делали операцию на сердце. Молодой, красивый, сильный, удивительный — но вот так случилось", — с горечью в голосе рассказала Анастасия.

Сойти с ума Мельниковой не даёт дочь Маша — девушка как может поддерживает маму, которая оказалась на грани нервного срыва. Сейчас артистка проживает те же эмоции, что и в молодости — Анастасия уже теряла возлюбленного. В 18-летнем возрасте она влюбилась в бывшего однокурсника мамы, родители выбор дочери приняли, дело шло к свадьбе. Но внезапно 41-летний избранник будущей звезды умер. Тогда обезумевшая от горя Мельникова даже порывалась стать монахиней, но её отговорил священник — убедил, что такие решения не принимают от отчаяния.

Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Марта Белова

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