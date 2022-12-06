Что происходит в жизни звезды "Улиц разбитых фонарей" Мельниковой, которая хоронит близких одного за другим

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела" Анастасия Мельникова едва не сошла с ума от выпавших на её долю бед. Меньшее из зол — лишний вес, за который 53-летнюю заслуженную артистку России как только не препарируют в Сети. Как оказалось, актриса серьёзно болела, перенесла четыре операции, а потом подхватила коронавирус.

Несколько месяцев Мельникова передвигалась в инвалидном кресле: ей прооперировали обе ноги. Растолстела звезда экранов из-за отсутствия физической нагрузки и приёма препаратов, в том числе и гормональных.

"Одно время у меня просто шеи не было вообще, у меня от щёк начинались уже плечи. И это действительно было что-то ужасное. И только снимали гормоны, и я переходила на какие-то таблетки, начинала худеть, как следующая операция и следующие гормоны", — поделилась Мельникова в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия-1".

И пока актриса привыкала к новой себе, в её семье одно за другим случалось горе: сначала умерла мама Анастасии, произошло это чуть больше года назад. Вслед за ней ушёл из жизни жених Мельниковой, с которым артистка прожила невероятно счастливые 10 лет.

"Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. Кольца лежат, свадебные платья сшиты... Спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь", — призналась Мельникова во время откровенной беседы с Корчевниковым.

Старший брат актрисы, хирург-онколог Олег Мельников умер в июле этого года от сердечного приступа, ему было 55 лет. "У него дважды был инфаркт, ему самому дважды делали операцию на сердце. Молодой, красивый, сильный, удивительный — но вот так случилось", — с горечью в голосе рассказала Анастасия.