5 причин, почему секс полезнее фитнеса

Активная сексуальная жизнь не только приносит удовольствие и делает человека счастливее. Пожалуй, уже все в курсе, что секс — это не просто наслаждение, а ещё и огромная польза для здоровья. По своему эффекту интимная близость сравнима с посещением фитнес-центра и даже во многом превосходит результаты регулярных занятий физкультурой. Почему секс полезнее фитнеса, в беседе с Лайфом объяснила секс-коуч Анна Михельсонн.

1. Секс — это удовольствие

Если вы получаете удовольствие от секса, вы удовлетворены жизнью. Замечали, что после секса резко меняется настроение? Будто все проблемы кажутся не такими уж и важными... Это происходит потому, что наш мозг фокусируется или на удовольствии, или на проблемах. Секс заставляет нас забывать о проблемах более эффективно, чем спортивная тренировка.

Наше самоощущение улучшается, повышается настроение, человек чувствует себя уверенным и удовлетворённым. Этому способствует выброс дегидроэпиандростерона и окситоцина в организм, происходящий при занятиях любовью Анна Михельсонн Секс-коуч

2. Секс — это любовь к телу

Тем, кто не любит своё тело, не удастся полюбить секс. Чтобы научиться получать удовольствие от интимной близости, уделяйте время и внимание себе, почаще разглядывайте себя в зеркало, улыбаясь, говорите телу комплименты. Фото © Shutterstock

Для того чтобы полюбить секс, нужно полюбить своё тело, уделять ему время и внимание и научить его получать удовольствие от близости. Надо почаще смотреть на себя в зеркало, улыбаться, говорить комплименты... На что вы обращаете внимание, такой и получаете результат.

3. Секс — это удовлетворённость жизнью

Современные женщины тратят драгоценное время на косметологов, на походы в магазины, на посиделки с подружками, но не на собственные оргазмы. Если они уделят этому больше внимания, начнут получать несоизмеримо больше кайфа и от самой жизни. В отличие от занятий фитнесом, секс очень позитивно влияет на наше душевное состояние.

Наше самоощущение улучшается, повышается настроение, человек чувствует себя уверенным и удовлетворённым Анна Михельсонн Секс-коуч

4. Секс — это расслабление

В отличие от спорта, секс учит нас расслабляться. Так, количество сердечных сокращений во время оргазма увеличивается в два раза, значит интим укрепляет сердце. Фото © Shutterstock

Вы попробуйте заняться сексом с девушкой, которая напряжена. Как минимум ничего не выйдет, а как максимум — обоим участникам процесса станет ещё хуже. Если женщина не настроена в течение дня на расслабление, постоянно находится в состоянии контроля всех окружающих, она не может захотеть секса. В отличие от спорта, фитнеса, секс учит нас расслабляться. Во время оргазма в два раза увеличивается количество сердечных сокращений. Соответственно, секс укрепляет сердце и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто регулярно занимается сексом, имеют более здоровое сердце и меньше проблем с давлением.

5. Секс — это здоровье

Мало кто задумывается над тем, что частые занятия сексом очень полезны для здоровья. Во время интимной близости сгорает 200 калорий. Это — эффект от 30 минут бега. Но бегать полчаса не столь приятно, как заниматься сексом. Интим хорошо влияет на иммунную систему человека, защищая от простуд и гриппа. Уровень иммуноглобулина А гораздо выше у тех, кто регулярно занимается сексом, — на 30% в среднем.

Кроме того, во время занятий сексом задействовано огромное количество мышц: это мышцы ног, ягодиц, живота, груди, рук и спины. Все они тренируются не хуже, чем в спортзале. Но только гораздо приятнее Анна Михельсонн Секс-коуч