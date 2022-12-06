Праздника вкус не всегда настоящий: Прилавки "Светофора" заполонила поддельная Coca-Cola
Контрафактную Coca-Cola обнаружили журналисты в столичном супермаркете
Контрафактная Coca-Cola появилась на прилавках столичного супермаркета "Светофор", сообщает Mash. Бутылка, со слов журналистов, выглядит как настоящая, на этикетке написано "Произведено в России" и "Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company", но вместо сертификата соответствия покупателям предоставляют еле читаемую копию с печатями какой-то сомнительной компании.
На вид кола-самозванка совсем как настоящая. Фото © Mash
Возможно, привозят из Белоруссии или Киргизии? Нет, на обратной стороне читаем: "Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company". Фото © Mash
В магазине обнаружили несколько полных ящиков таких же бутылок по 101,92 рубля за каждую. По номеру телефона горячей линии, указанному на липовой бутылке, трубку взяла сотрудница настоящего российского подразделения Coca-Cola. Она подтвердила, что сейчас бренд разливает только линейку газировок под торговой маркой "Добрый", то есть в данном случае речь идёт о контрафакте.
Напомним, что прошлым летом дистрибьютор Coca-Cola в России объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в нашей стране. Однако позже стало известно, что речь идёт скорее не об уходе с рынка, а о ребрендинге. Оказалось, что напиток Coca-Cola в России будет называться по-новому — "Добрый Cola". А позже стало известно, что покинувшие российский рынок компании Coca-Cola и PepsiCo хотят переименовать брендовые холодильники для газировки в магазинах по всей стране.
ТАСС / Артем Геодакян