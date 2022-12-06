Праздника вкус не всегда настоящий: Прилавки "Светофора" заполонила поддельная Coca-Cola

Контрафактная Coca-Cola появилась на прилавках столичного супермаркета "Светофор", сообщает Mash . Бутылка, со слов журналистов, выглядит как настоящая, на этикетке написано "Произведено в России" и "Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company", но вместо сертификата соответствия покупателям предоставляют еле читаемую копию с печатями какой-то сомнительной компании.

Возможно, привозят из Белоруссии или Киргизии? Нет, на обратной стороне читаем: "Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company". Фото © Mash

В магазине обнаружили несколько полных ящиков таких же бутылок по 101,92 рубля за каждую. По номеру телефона горячей линии, указанному на липовой бутылке, трубку взяла сотрудница настоящего российского подразделения Coca-Cola. Она подтвердила, что сейчас бренд разливает только линейку газировок под торговой маркой "Добрый", то есть в данном случае речь идёт о контрафакте.