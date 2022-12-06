Медведев раскрыл, благодаря чему враги "не порвали Россию на части"

Стратегический ядерный арсенал нашей страны удерживает горячие головы от принятия антироссийских решений. Такое мнение выразил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии", приуроченной ко Дню добровольца.

"Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части <…> Это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений", — сказал политик.