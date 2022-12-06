Медведев раскрыл, благодаря чему враги "не порвали Россию на части"
Дмитрий Медведев: Россию могли бы порвать на части, если бы не её стратегический ядерный арсенал
Стратегический ядерный арсенал нашей страны удерживает горячие головы от принятия антироссийских решений. Такое мнение выразил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии", приуроченной ко Дню добровольца.
"Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части <…> Это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений", — сказал политик.
Ранее Медведев отмечал, что угрозы Киева возродить ядерную программу стали одной из причин специальной военной операции на Украине. По мнению политика, нынешние киевские власти "горько плачут" о подписании в 1994 году Будапештского меморандума, который предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL