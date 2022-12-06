Небензя заявил о готовности России к переговорам по Украине
Небензя: РФ подтверждает готовность к переговорам для урегулирования на Украине
Москва подтверждает готовность к переговорам для устранения причин, которые вынудили Россию начать спецоперацию на Украине. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя.
Постпред РФ объяснил, что, обсуждая украинский кризис в Генеральной Ассамблее ООН, Россия "фиксирует заинтересованность значительного большинства стран – членов в дипломатическом урегулировании ситуации".
"Мы реагируем на эти сигналы самым серьёзным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине", — сказал Небензя.
Дипломат подчеркнул, что "эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима".
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия напомнит ООН о детях Донбасса, поскольку представители стран Запада намеренно игнорируют этот вопрос.
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ТАСС / Zuma