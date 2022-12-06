Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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6 декабря, 16:41

Небензя заявил о готовности России к переговорам по Украине

Небензя: РФ подтверждает готовность к переговорам для урегулирования на Украине

Москва подтверждает готовность к переговорам для устранения причин, которые вынудили Россию начать спецоперацию на Украине. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Постпред РФ объяснил, что, обсуждая украинский кризис в Генеральной Ассамблее ООН, Россия "фиксирует заинтересованность значительного большинства стран – членов в дипломатическом урегулировании ситуации".

"Мы реагируем на эти сигналы самым серьёзным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине", — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что "эта логика встречает понимание почти у всех государств, кроме стран коллективного Запада и киевского режима".

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ТАСС / Zuma

Ирина Фальке

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