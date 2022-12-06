Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия Украине
Небензя потребовал обсудить поставки западного оружия на Украину на отдельном заседании Совбеза ООН
Россия созывает заседание Совета безопасности ООН на 9 декабря в связи с поставками Украине западного оружия. Об этом объявил во вторник российский постпред при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, эта проблема создаёт реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совбеза, и доказательства тому уже обнаружили себя даже на другом континенте.
"Западное оружие, предназначавшееся Украине, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад", — подчеркнул Небензя.
Он отметил, что в контрабанде оружия и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы. Кроме того, "в этих преступлениях и схемах явно замешаны и должностные лица", направляющие вооружения, добавил российский дипломат.
Ранее Василий Небензя заявил, что Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой.
ТАСС / AP / John Minchillo