Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 16:40

Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия Украине

Небензя потребовал обсудить поставки западного оружия на Украину на отдельном заседании Совбеза ООН

Россия созывает заседание Совета безопасности ООН на 9 декабря в связи с поставками Украине западного оружия. Об этом объявил во вторник российский постпред при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, эта проблема создаёт реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совбеза, и доказательства тому уже обнаружили себя даже на другом континенте.

Кулеба пожаловался на страны, отказавшие Украине в оружии

Кулеба пожаловался на страны, отказавшие Украине в оружии

"Западное оружие, предназначавшееся Украине, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад", — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что в контрабанде оружия и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы. Кроме того, "в этих преступлениях и схемах явно замешаны и должностные лица", направляющие вооружения, добавил российский дипломат.

"Западники созвали": Совбез ООН проведёт заседание по Украине

"Западники созвали": Совбез ООН проведёт заседание по Украине

Ранее Василий Небензя заявил, что Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Minchillo

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров