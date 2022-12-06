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6 декабря, 16:29

Карла III второй раз за месяц атаковали яйцами

В короля Карла III во время визита в Лутон бросил яйцо 20-летний британец

Неизвестный мужчина бросил в короля Великобритании Карла III яйцо во время встречи монарха с представителями общественности в городе Лутон, сообщает британская газета Metro. Это уже второй подобный инцидент за месяц.

Недовольный британец снова бросил яйцо в короля Карла III. Видео © Metro

Брошенное яйцо в самого короля не попало, но охранники подскочили к Карлу III сразу, как заметили летящий "снаряд". На видео видно, что король Великобритании осмотрел одежду, но никаких следов не обнаружил.

По сообщению полиции Бедфордшира, по подозрению в нападении был задержан мужчина в возрасте 20 лет.

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Ранее Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами в Йорке. На снятых очевидцами кадрах видно, что неизвестный молодой человек стал забрасывать яйцами монарха и его супругу, выкрикивая из толпы, что Соединённое Королевство "было построено на крови рабов".

Обложка ©

Metro

Ирина Фальке

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