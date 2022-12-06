Турчак рассказал, по чьей инициативе "Молодая гвардия" вернётся в школьную программу
Турчак: "Молодая гвардия Единой России" выступила с инициативой вернуть в школьную программу роман Фадеева
Именно "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) выступила с инициативой вернуть в школьную программу одноимённый роман Александра Фадеева. Об этом рассказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с активистами, приуроченной ко Дню добровольца.
"Именно "Молодая гвардия Единой России" выступила с инициативой вернуть в школьную программу произведение "Молодая гвардия". Такое решение Минпросвещения уже принято", — напомнил он.
В свою очередь председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что истории о подвиге антифашистской молодёжной организации долгое время не уделяли должного внимания.
"Люди моего поколения читали книгу, посвящённую молодогвардейцам. Потом всё растворилось на сломе эпох. Советский Союз закончился, появилась новая страна. Стали говорить, что это чуть ли не выдумки журналистов. Это неслось со страниц газет, приёмников, телеэкранов. События последней поры помогли снять налёт, образовавшийся на реальном подвиге молодогвардейцев", — подчеркнул политик.
Отметим, что уже почти восемь месяцев волонтёры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий вернуться к нормальной жизни. Добровольцы доставляют гуманитарную помощь, помогают восстанавливать социальную инфраструктуру, работают в больнице, оказывают помощь многодетным, ветеранам и пожилым людям. Каждые две недели организована отправка волонтёрского десанта в Мариуполь и Мелитополь. Чтобы стать волонтёром, необходимо заполнить специальную форму по ссылке.
Новости
ТАСС / Станислав Красильников