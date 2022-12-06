Турчак рассказал, по чьей инициативе "Молодая гвардия" вернётся в школьную программу

Именно "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) выступила с инициативой вернуть в школьную программу одноимённый роман Александра Фадеева. Об этом рассказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с активистами, приуроченной ко Дню добровольца.

"Именно "Молодая гвардия Единой России" выступила с инициативой вернуть в школьную программу произведение "Молодая гвардия". Такое решение Минпросвещения уже принято", — напомнил он.

В свою очередь председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что истории о подвиге антифашистской молодёжной организации долгое время не уделяли должного внимания.

"Люди моего поколения читали книгу, посвящённую молодогвардейцам. Потом всё растворилось на сломе эпох. Советский Союз закончился, появилась новая страна. Стали говорить, что это чуть ли не выдумки журналистов. Это неслось со страниц газет, приёмников, телеэкранов. События последней поры помогли снять налёт, образовавшийся на реальном подвиге молодогвардейцев", — подчеркнул политик.