Кто из российской и советской интеллигенции имел военный опыт Оглавление Писатели Царской России Россия революционная На фронтах Великой Отечественной Фронтовики режиссёры и актёры "Элитка драпает!" — комментирует народ в соцсетях очереди в Грузию и Казахстан. Однако настоящей элитой всегда были военные и фронтовики, своей жизнью доказывающие любовь к Родине. 4782 4782 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Dmitri Baltermants Collection / CORBIS, Public Domain

Писатели Царской России

Почти все, кого мы знаем по школьной программе, отдавали долг своей стране. В подавлении восстания Пугачёва принимал участие классик русской поэзии поручик Гавриил Державин, дослужившийся до сенатора. Его воспоминания легли в канву пушкинской повести "Капитанская дочка".

Поэт Денис Давыдов с боем штурмовал Кавалергардский полк — его не хотели принимать из-за низкого роста. Он настоял на своём, и Россия в его лице обрела героя войны 1812 года. Это он убедил Кутузова в целесообразности партизанской борьбы с французами и дошёл до Парижа, командуя уже не отрядом, а бригадой. Поговаривали, что это Давыдов свёл с ума фельдмаршала Каменского, явившись к нему ночью через окно и потребовав отправить его на фронт. Старичок тронулся умом, и его сместили с должности главнокомандующего.

Джордж Доу и мастерская. Портрет Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839). Фото © hermitagemuseum.org

Автор "Горя от ума", которым, надеюсь, и сейчас мучают школьников, Александр Грибоедов сопровождал на Кавказе генерала Ермолова и заключал мир с персами. Там же, на Кавказе, служил декабрист и литератор Вильгельм Кюхельбеккер.

На Кавказе служил Михаил Лермонтов. В звании корнета он окончил школу гвардейских подпрапорщиков и был отправлен на Кавказ в Лейб-гвардейский полк его величества. Талантливый поэт, обладавший сложным характером, на Кавказе пришёлся ко двору — из "всяческого сброда" он сколотил отдельный отряд "абреков". Внешне его воины не отличались от горцев, зато их знали как умелых и жестоких бойцов. Кавалеристы-охотники редко брались за ружья и пистолеты, в бою предпочитая рубку. Абреки появлялись в самых неожиданных местах сражений и не раз спасали русских от поражения. Так, в октябре 1840 года они помогли артиллеристам Мамацева, которых едва не захватили горцы. А в битве на реке Валерик уничтожили отряд противника, не дав ему уйти под прикрытие леса. Лермонтов вёл себя, как и подчинённые: спал на земле, ел из общего котла и отрастил бороду. В бою отличался хладнокровием и мужеством. Под кавказскими впечатлениями он написал две поэмы и повесть "Герой нашего времени".

Поэт Михаил Лермонтов. Фото © "Из собрания Третьяковской галереи"

Писателя Льва Толстого часто цитируют "нетвойнисты", забывая о том, что писатель два года служил на Кавказе, в 1853 году был переведён на Дунай, где принимал участие в осаде Силистрии и в боях при Ольтенице, а в 1855 году во время Крымской войны командовал батареей в Севастополе. Писатель имел боевые награды: орден Анны IV степени и медаль "За защиту Севастополя". Военное дело так понравилось Толстому, что он собирался делать карьеру, однако был вынужден выйти в отставку после сочинения неких сатирических стишков. Как видите, ветеран боевых действий на пенсии имел полное право рассуждать о непротивлении злу насилием.

Русский дипломат и поэт Александр Фет служить начал в чине унтер-офицера и дорос до полкового адъютанта. Во время Крымской войны нёс службу на Балтике — охранял побережье. В отставку ушёл в чине штабс-ротмистра с двумя боевыми орденами.

Поэт Николай Гумилёв в 1914 году ушёл на фронт добровольцем. За ночную разведку его быстро повысили до ефрейтора, а затем направили в школу прапорщиков. На фронте Гумилёв находился вплоть до его распада и вернулся домой с двумя Георгиевскими крестами и знаком отличия ордена Георгиевского креста III степени. Во время I Мировой войны служил на фронте и знаменитый писатель и драматург Михаил Булгаков. Он был военврачом.

Поэт Николай Гумилёв. Фото © gumilev.ru

Россия революционная

В начале XX века в красной России, пожалуй, не осталось интеллигенции, которая не поучаствовала бы в войне. Революционный поэт Демьян Бедный воевал во время I Мировой. Поэт Эдуард Багрицкий в 1915 году участвовал в персидской экспедиции генерала Баратова. В Гражданскую добровольцем вступил в Красную Армию, служил в особом партизанском отряде ВЦИКа.

Исаак Бабель в Гражданскую служил военкором в 1-й Конной армии Будённого. Был рядовым и политработником. А в 1920 году сражался с поляками, вторгшимися в Россию.

Участником боевых действий был поэт Михаил Светлов, автор бессмертной "Каховки" — во время Гражданской войны он в 16 лет добровольцем ушёл в Красную армию и освобождал от белых Украину. Каховка, Каховка — родная винтовка — Горячая пуля, лети! Иркутск и Варшава, Орёл и Каховка — Этапы большого пути. Каховка, кстати, — город в Херсонской области. Теперь наш город.

Поэт Михаил Светлов (справа), 1945 год. Фото © litmap.tverlib.ru

Воевал в Гражданскую и автор "Чапаева" Фурманов — он был комиссаром. Успел повоевать в трёх армиях писатель Борис Лавренёв, автор повести "Сорок первый", по которой был снят одноимённый фильм: сначала в Царской армии, затем в добровольческой, у белых, а позже — в Красной. Александр Фадеев, автор "Молодой гвардии" и "Разгрома", в 1919 году вступил в отряд красных партизан, воевал на Дальнем Востоке, дослужился до комиссара стрелковой бригады. Автор "Котлована" Андрей Платонов ушёл на фронт добровольцем, служил военкором, затем — помощником машиниста на паровозе и, наконец, — рядовым стрелком в ЧОНе. Участвовал в боях с белоказаками.

Писатели Михаил Шолохов (на месте водителя бронеавтомобиля ФАИ) и Александр Фадеев (на месте башенного стрелка). Фото © Архив "Красная Звезда" / Михаил Калашников

С другой стороны были свои поэты и писатели. Это Николай Туроверов, написавший "молитву" современных поклонников белого движения: "Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы всё время мимо в своего стрелял коня...". Это писатель Владимир Зазубрин, воевавший у Колчака, автор романов "Два мира" и "Щепка" — он в госпитале попал в плен к красным и остался в России. Это, конечно, писатель белой эмиграции Гайто Газданов, служивший рядовым в армии Врангеля и написавший "Вечер у Клэр" и "Призрак Александра Вольфа". Кстати, во время Второй мировой он уже укрывал у себя евреев. В 1941 году вступил в партизанский отряд из бежавших из плена советских солдат. В 1946 году он написал книгу "На французской земле", где отразил свою борьбу с нацистами.

Писатель Гайто Газданов, Париж,1920-е. Фото © Public Domain

На фронтах Великой Отечественной

В 1941 году огромная часть советской интеллигенции пошла защищать СССР или, по крайней мере, — помогать фронту и освещать события. Ещё в 1939 году был отправлен на Халхин-Гол военкором поэт Константин Симонов, выпускник Литературного института. Великую Отечественную он прошёл военкором до последнего дня, дослужился до подполковника и стал свидетелем подписания капитуляции Германии. Его стихи вдохновляли советских людей на подвиги. Стихотворения "Жди меня, и я вернусь...", "Застольная", "Если дорог тебе твой дом" читали в госпиталях и на концертах, переписывали от руки, запоминали наизусть, а его роман "Живые и мёртвые" стал классикой советской литературы.

Константин Симонов. Фото © Public Domain

Под вражеским огнём восстанавливал связь на передовой писатель Виктор Астафьев. В детстве беспризорник и сын "вредителя", он мог бы всю жизнь обвинять советскую власть в бедах, но в 1942 году, несмотря на бронь, ушёл на фронт добровольцем. Был водителем, связистом, после тяжелейшего ранения был переведён во внутренние войска на Западной Украине. С войны вернулся с наградами: орденом Красной Звезды и медалями "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". Его "Царь-рыба" и "Последний поклон" стали одними из самых великих романов, воспевающих Россию и Сибирь.

Борис Васильев, автор повести "А зори здесь тихие", ушёл воевать добровольцем летом 1941 года в составе истребительного комсомольского батальона. Воевал кавалеристом, затем пулемётчиком в воздушно-десантном полку. Был тяжело ранен под Вязьмой.

Писатель Борис Васильев. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Автор повести "Сотников" писатель Константин Воробьёв побывал в немецком плену. Прошёл шесть концлагерей, бежал и через 30 дней написал первую повесть "Это мы, Господи!", воевал в партизанском отряде под Шяуляем, а после освобождения командовал штабом противовоздушной обороны. Список можно продолжать долго: военкоры Юрий Герман и Василий Гроссман, рядовой Даниил Гранин, младший лейтенант Василь Быков, военкор Шолохов.

Фронтовики режиссёры и актёры

На войне оказался и весь, как бы сейчас сказали, "бомонд" советского кино. Впрочем, люди эти себя избранными не считали, а считали себя гражданами страны, которой грозила опасность.

В 1939 году в 17 лет был призван в армию будущий цирковой артист, актёр и режиссёр Юрий Никулин. Зенитчиком он принимал участие в советско-финской войне, воевал под Ленинградом, был контужен, воевал командиром разведотделения и был демобилизован в 1946 году в Пруссии в звании старшего сержанта.

Юрий Никулин на фронте. Фото © Livejournal / dubikvit

Иннокентий Смоктуновский был отправлен на фронт из пехотного училища. Участвовал в Курской битве, форсировал Днепр, освобождал от нацистов Киев. В 1943 году попал в плен, через месяц бежал, воевал в партизанском отряде, а после слияния с регулярной Советской армией в звании младшего сержанта командовал отделением автоматчиков, освобождал Варшаву. Был награждён медалью "За отвагу" за подвиг — под деревней Лорцен его отделение первым ворвалось в окопы врага, уничтожив больше 20 нацистов.

Актёр Иннокентий Смоктуновский. Фото © chekhovtheatre.ru

"Коленонепреклонённым" в шутку называли коллеги актёра Зиновия Гердта — во время войны он был сапёром и подорвался на мине. Одна нога у него после этого была короче другой.

Не отсиживались в тылу актёры Анатолий Папанов (воевал в звании старшего сержанта, вернулся с войны инвалидом III группы); пилотом штурмовика Ил–2 был на фронте Владимир Гуляев, принимал участие в штурме Кёнигсберга артиллерист Евгений Весник; командиром батареи был актёр Владимир Басов; в разведке служил Михаил Пуговкин; в 1942 году юнгой на катер "Отважный" был зачислен будущий актёр Георгий Юматов — он несколько раз был ранен и контужен.

Актёр Михаил Пуговкин, 1943 год. Фото © zvezdaweekly.ru

Не отставали от актёров и режиссёры. Евгений Чухрай, снявший легендарное кино "Баллада о солдате", воевал в ВДВ на Украине, защищал Сталинград, не раз отправлялся в тыл врага, был четыре раза ранен. День Победы встретил в госпитале.

Сергей Бондарчук, снявший "Судьбу человека", служил в армии с 1942 по 1946 год. Станислав Ростоцкий (фильм "Майские звёзды") вернулся с войны инвалидом – у него не было ноги. Вот такая боевая интеллигенция у нас была. Будем надеяться, что ещё и будет.

Россияне пересекают границу с Грузией, чтобы избежать военной службы. Фото © Getty Images / Daro Sulakauri Почему бегущие от мобилизации люди не элита России? 0 У страха глаза велики Они не готовы служить Это предатели Такие были всегда

Авторы Майя Новик