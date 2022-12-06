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6 декабря, 16:33

Медведев призвал сделать программы переезда специалистов в новые регионы более привлекательными

Медведев предложил адаптировать для новых регионов программы "Земский доктор/фельдшер/учитель"

Председатель партии "Единая Россия" и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переформатировать для новых регионов программы поддержки молодых специалистов на селе "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель".

Вопрос об этом на встрече с Медведевым и секретарём генсовета партии Андреем Турчаком подняли активисты МГЕР. И председатель "Единой России" согласился, что на новых территориях РФ такие программы были бы особенно востребованы, однако нужно рассмотреть возможность их адаптации.

"После перехода этих территорий в юрисдикцию РФ на них они (программы. — Прим. Лайфа), конечно, распространяются. Но я скажу больше, надо это будет обсудить с коллегами из правительства, Госдумы, Совета Федерации. Подобные программы должны быть переформатированы под новые регионы, они должны быть ещё более привлекательными", отметил Медведев.

По мнению председателя ЕР, можно повысить суммы подъёмного пособия, рассмотреть вопрос исчисления трудового стажа и другие меры, которые привлекут людей в новые регионы.

Медведев заявил о необходимости оперативно выстраивать вертикаль власти в новых регионах

Медведев заявил о необходимости оперативно выстраивать вертикаль власти в новых регионах

А ранее Дмитрий Медведев подчёркивал, что Россия никогда никому не позволит отторгнуть новые регионы, принятые в её состав на основании волеизъявления их жителей.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова

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