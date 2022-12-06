Медведев призвал сделать программы переезда специалистов в новые регионы более привлекательными

Председатель партии "Единая Россия" и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переформатировать для новых регионов программы поддержки молодых специалистов на селе "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель".

Вопрос об этом на встрече с Медведевым и секретарём генсовета партии Андреем Турчаком подняли активисты МГЕР. И председатель "Единой России" согласился, что на новых территориях РФ такие программы были бы особенно востребованы, однако нужно рассмотреть возможность их адаптации.

"После перехода этих территорий в юрисдикцию РФ на них они (программы. — Прим. Лайфа), конечно, распространяются. Но я скажу больше, надо это будет обсудить с коллегами из правительства, Госдумы, Совета Федерации. Подобные программы должны быть переформатированы под новые регионы, они должны быть ещё более привлекательными", — отметил Медведев.

По мнению председателя ЕР, можно повысить суммы подъёмного пособия, рассмотреть вопрос исчисления трудового стажа и другие меры, которые привлекут людей в новые регионы.