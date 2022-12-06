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6 декабря, 16:38

Путин обсудил с председателем "Деловой России" колебания курса рубля и инфляцию

<p>Президент РФ Владимир Путин и глава "Деловой России" Алексей Репик. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и глава "Деловой России" Алексей Репик. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. Они сопоставили "безумные прогнозы" аналитиков относительно колебаний курса рубля и инфляции в стране с реальным положением дел.

Репик назвал начало года откровенно непростым — в марте национальная валюта ослабла до 120 рублей за доллар, посыпались какие-то безумные прогнозы аналитиков по инфляции 20, 25, 30 процентов, а ключевая ставка выросла до 20 процентов. В ответ Путин заметил, что инфляция сейчас ниже, чем до спецоперации.

"Владимир Владимирович, сорвали с языка: курс — около 60; инфляция ниже, чем до начала [СВО]; мы живём со ставкой 7,5 [процента]; найдены новые, надёжные партнёры, которые заместили тех, кто потерял свои возможности на нашем рынке", — подтвердил Репик.

А ранее сегодня Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обеспечение внутренней безопасности государства.

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Андрей Бражников

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