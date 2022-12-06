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6 декабря, 09:27

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности государства

На повестке дня сегодняшнего заседания президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совбеза — обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности страны. Об этом сообщили на сайте Кремля.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", — сказал российский лидер.

Известно, что совещание проходит за закрытыми для журналистов дверями.

Путин планирует посетить саммит ЕАЭС в Бишкеке

Путин планирует посетить саммит ЕАЭС в Бишкеке

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ. В его состав включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области. Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени.

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Kremlin.ru

Оксана Попова

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