Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности государства

На повестке дня сегодняшнего заседания президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совбеза — обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности страны. Об этом сообщили на сайте Кремля.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", — сказал российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ. В его состав включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области. Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени.