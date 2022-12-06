Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности государства
На повестке дня сегодняшнего заседания президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совбеза — обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности страны. Об этом сообщили на сайте Кремля.
"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", — сказал российский лидер.
Известно, что совещание проходит за закрытыми для журналистов дверями.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ. В его состав включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области. Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени.