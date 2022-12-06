Небензя покинул зал СБ ООН, не желая выслушивать "желчное красноречие" постпреда Украины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Сергея Кислицы и ушёл с заседания Совета Безопасности. Российский дипломат припомнил Кислице оскорбительный пост в "Твиттере".

"Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу... Это, как мы уже говорили, свидетельство "высокого" уровня украинской дипломатии", — отметил Небензя.

Василий Небензя покинул зал СБ ООН. Видео © Телеграм-канал РИА "Новости"