Венера заходит в знак Козерога: Астропсихолог назвала идеальные даты для бьюти-процедур в декабре

С приближением главного праздника года возрастает необходимость разрешить проблемы красоты и здоровья. Астропсихолог Ольга Осипова рассказала, в какие дни лучше заниматься бьюти-процедурами с точки зрения астрологии. Например, к парикмахеру она рекомендует отправляться только в первые и последние числа месяца.

"6–8 декабря и 23–31 декабря — хорошие дни для тех, кто заботится о длине своих волос и планировал посетить парикмахера до наступления Нового года", — объяснила она РИА ФАН.

Так, мелирование волос и окрашивание в блонд она рекомендует отложить на период с 9 по 22 декабря, а в тёмные цвета — на 6–7 декабря и период с 24 по 31 декабря. А чтобы привлечь финансы, Осипова советует запланировать визит к парикмахеру на 21-е число. Мужчинам же для похода на стрижку или эпиляцию стоит обратить внимание на промежуток с 9 по 23 декабря.

По словам астропсихолога, из-за захода Венеры в знак Козерога 10 декабря лучше надевать строгие костюмы, платья-футляры, белые рубашки, узкие юбки и высокие каблуки. В целом весь месяц стоит отдавать предпочтение приглушённым тонам в одежде, а в макияже делать акцент на глазах и бровях.

А 25 и 30 декабря станут идеальными датами для ухода за ногтями и руками, при этом в маникюре или педикюре лучше отдать предпочтение лаку тёмного оттенка. Весь последний месяц года омолаживающий эффект дадут закаливание, контрастный душ, массаж, криосауна и холодное обёртывание. Что касается антицеллюлитного массажа, пирсинга и пилинга, то необходимо обратить внимание на 14, 21, 22 декабря, а также промежуток с 16 по 20 декабря.

"Уход за телом будет усиливать женскую энергию 14 и 24 декабря", — добавила Осипова.

С 29 декабря астропсихолог рекомендует не менять проверенного мастера, а пластические операции и вовсе стоит отложить как минимум до 12 января 2023 года. Помимо этого, лучше отказаться от похода к стоматологу 8,15, 23, 24 и 28 декабря, а до 15 декабря аллергикам важно быть осторожными при выборе новых процедур и средств.