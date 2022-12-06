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6 декабря, 16:58

На Вучича надавили на саммите в Тиране из-за России, но он поставил коллег на место

Вучич: Отказ Сербии от введения санкций против России является фактом, нравится это или нет

Сербия отказалась вводить санкции против России, это факт, с которым всем просто нужно смириться, заявил президент республики Александр Вучич участникам саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране.

"Мы были темой обсуждения по вопросу отказа от санкций [против РФ], и я на это ответил <...> Я сказал им (участникам саммита ЕС – Западные Балканы. — Прим. Лайфа) прямо, без увиливаний правду, языком аргументов и фактов. Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, пусть вам не лгут, что есть кто-то ещё, больше никого нет. Я не имею ничего против, что они в декларации написали, что мы не поддержали санкции и не ввели санкции. Это факты, нравится это кому-то или нет", — рассказал Вучич журналистам после встречи.

Президент Сербии подчеркнул, что подобные решения республика и далее намерена принимать самостоятельно.

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А ранее Вучич заявил, что Сербия не поддерживает санкции против России, присоединиться к ним она может разве только с "дамокловым мечом над головой".

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Getty Images / Milos Miskov

Андрей Бражников

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