На Вучича надавили на саммите в Тиране из-за России, но он поставил коллег на место

"Мы были темой обсуждения по вопросу отказа от санкций [против РФ], и я на это ответил <...> Я сказал им (участникам саммита ЕС – Западные Балканы. — Прим. Лайфа) прямо, без увиливаний правду, языком аргументов и фактов. Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, пусть вам не лгут, что есть кто-то ещё, больше никого нет. Я не имею ничего против, что они в декларации написали, что мы не поддержали санкции и не ввели санкции. Это факты, нравится это кому-то или нет", — рассказал Вучич журналистам после встречи.