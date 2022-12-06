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Регион
Опубликовано 6 декабря 2022, 17:06
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Небензя: Россия продолжит удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях

Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, которая используется для снабжения, логистики и связи вооружённых формирований. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Дипломат напомнил представителям ООН слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна". Тогда же Данилов указал на отказ Киева "садиться с Москвой за стол переговоров", потому что это "недостойно украинского народа".

"Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям. В том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используется в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооружённых формирований", — подчеркнул Небензя.

Удары ВС РФ остановили выпуск оружия на Украине
Удары ВС РФ остановили выпуск оружия на Украине

Ранее в Минобороны России оценили нанесённый ВСУ ущерб после ударов 5 декабря. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все цели массированного удара по Украине в этот день были поражены.

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ТАСС / Lev Radin / Pacific Press / ZUMA

Ирина Фальке
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