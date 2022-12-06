МИД назвал условие для возобновления диалога с Западом по гарантиям безопасности

"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме [гарантий безопасности] вернёмся. Но ещё раз подчёркиваю, как и в ситуации с диалогом по стратегической стабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не идём, не гонимся, никого ни о чём не просим", — сказал замминистра.