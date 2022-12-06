МИД назвал условие для возобновления диалога с Западом по гарантиям безопасности
Рябков: РФ вернётся к обсуждению гарантий безопасности при интересе со стороны Запада
Россия готова вернуться к обсуждению гарантий безопасности в случае наличия интереса к этому со стороны Запада, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме [гарантий безопасности] вернёмся. Но ещё раз подчёркиваю, как и в ситуации с диалогом по стратегической стабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не идём, не гонимся, никого ни о чём не просим", — сказал замминистра.
Он отметил, что Запад ушёл от реального диалога по данной теме, а здравомыслие некоторых политиков, говорящих о необходимости решения проблемы, не является доминирующим трендом.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта.
ТАСС / EPA / MAXIM SHEMETOV / POOL