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6 декабря, 17:12

МИД назвал условие для возобновления диалога с Западом по гарантиям безопасности

Рябков: РФ вернётся к обсуждению гарантий безопасности при интересе со стороны Запада

Россия готова вернуться к обсуждению гарантий безопасности в случае наличия интереса к этому со стороны Запада, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме [гарантий безопасности] вернёмся. Но ещё раз подчёркиваю, как и в ситуации с диалогом по стратегической стабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не идём, не гонимся, никого ни о чём не просим", сказал замминистра.

Он отметил, что Запад ушёл от реального диалога по данной теме, а здравомыслие некоторых политиков, говорящих о необходимости решения проблемы, не является доминирующим трендом.

Боррель призвал не торопиться обсуждать гарантии безопасности России

Боррель призвал не торопиться обсуждать гарантии безопасности России

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHEMETOV / POOL

Матвей Шандрыголов

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