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6 декабря, 17:50

Два беспилотника уничтожили ночью в море у Севастополя

В пресс-службе губернатора Севастополя сообщили об уничтожении двух БПЛА над Чёрным морем

Минувшей ночью в море на большом удалении от Севастополя были сбиты два беспилотника, сообщили в пресс-службе губернатора города Михаила Развожаева. Военные сработали штатно, а значительное расстояние помогло не потревожить горожан.

"Ночью в акватории были уничтожены два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе", говорится в сообщении.

В администрации объяснили, что Развожаев сообщает севастопольцам лишь о тех происшествиях, которые тревожат их и требуют официальных пояснений.

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Лайф писал, что в районе аэродрома в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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