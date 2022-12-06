Два беспилотника уничтожили ночью в море у Севастополя
В пресс-службе губернатора Севастополя сообщили об уничтожении двух БПЛА над Чёрным морем
Минувшей ночью в море на большом удалении от Севастополя были сбиты два беспилотника, сообщили в пресс-службе губернатора города Михаила Развожаева. Военные сработали штатно, а значительное расстояние помогло не потревожить горожан.
"Ночью в акватории были уничтожены два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе", — говорится в сообщении.
В администрации объяснили, что Развожаев сообщает севастопольцам лишь о тех происшествиях, которые тревожат их и требуют официальных пояснений.
Лайф писал, что в районе аэродрома в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ