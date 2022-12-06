ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 декабря 2022, 17:50

Два беспилотника уничтожили ночью в море у Севастополя

В пресс-службе губернатора Севастополя сообщили об уничтожении двух БПЛА над Чёрным морем

Минувшей ночью в море на большом удалении от Севастополя были сбиты два беспилотника, сообщили в пресс-службе губернатора города Михаила Развожаева. Военные сработали штатно, а значительное расстояние помогло не потревожить горожан.

"Ночью в акватории были уничтожены два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе", говорится в сообщении.

В администрации объяснили, что Развожаев сообщает севастопольцам лишь о тех происшествиях, которые тревожат их и требуют официальных пояснений.

МО РФ: Трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродром
МО РФ: Трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродром

Лайф писал, что в районе аэродрома в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar