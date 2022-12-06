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6 декабря, 17:46

Единственный выживший при стрельбе в Крымске умер в больнице

<p>Место стрельбы в Крымске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/46648" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место стрельбы в Крымске. Обложка © t.me / SHOT

В больнице скончался единственный выживший человек в результате стрельбы в Крымске в Краснодарском крае в конце ноября. О смерти 61-летнего пострадавшего сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Получивший ранение скончался", — уточнил собеседник агентства.

24 ноября в Крымске местный житель открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский". По данным Лайфа, произошло это после того, как он проиграл суд жене и сыну из-за квартиры, которую он был намерен забрать себе. В результате жертвами трагедии стали три человека, ещё один мужчина был доставлен в больницу. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

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Андрей Бражников

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