Единственный выживший при стрельбе в Крымске умер в больнице

В больнице скончался единственный выживший человек в результате стрельбы в Крымске в Краснодарском крае в конце ноября. О смерти 61-летнего пострадавшего сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

24 ноября в Крымске местный житель открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский". По данным Лайфа, произошло это после того, как он проиграл суд жене и сыну из-за квартиры, которую он был намерен забрать себе. В результате жертвами трагедии стали три человека, ещё один мужчина был доставлен в больницу. Нападавший покончил жизнь самоубийством.