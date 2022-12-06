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6 декабря, 17:58

Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель впервые с 6 января

Мировые цены на нефть показали резкое падение более чем на 3%, стоимость топлива марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель, следует из данных торгов. До таких показателей цена на североморское сырьё упала впервые с 6 января.

По состоянию на 20:18 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 3,35% и достигла 79,91 доллара за баррель. Тем временем январские фьючерсы на WTI упали на 3,2%, до 74,47 доллара.

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Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. После начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Андрей Бражников

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