Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель впервые с 6 января
Мировые цены на нефть показали резкое падение более чем на 3%, стоимость топлива марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель, следует из данных торгов. До таких показателей цена на североморское сырьё упала впервые с 6 января.
По состоянию на 20:18 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 3,35% и достигла 79,91 доллара за баррель. Тем временем январские фьючерсы на WTI упали на 3,2%, до 74,47 доллара.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. После начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.
ТАСС / Егор Алеев