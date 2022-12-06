Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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Сила в единстве: Владимир Путин наградил добровольцев года и поддержал участников спецоперации

О какой Армии России говорил глава страны в Международный день добровольцев и в чём её сила.

6 декабря, 11:46
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии "Мы вместе", которая прошла в "Манеже". Благодаря поддержке государства в России сформировалось масштабное движение добровольцев.

Наши волонтёры, а их более 21 миллиона человек — это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия,отметил глава России.

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Среди добровольцев — школьники и студенты, их родители и представители старшего поколения — "серебряные волонтёры". Государство на самом высоком уровне поддерживает как отдельные проекты, так и движение в целом. Ежегодно президент РФ принимает личное участие в награждении добровольцев.

В 2022 году принят ряд законов по поддержке добровольчества, которые создали справедливые условия для работы волонтёров. Необходимые гарантии получают те ребята, девушки и юноши, которые сегодня раздают гуманитарную помощь, участвуют в восстановлении мемориалов и социальных объектов, помогают людям в новых регионах страны. В ходе выступления президент отметил, что волонтёры, отправившиеся в Донбасс по зову сердца, достойны самых высоких наград.

Центральной темой форума в этом году стала специальная военная операция на Украине. Всем участникам прямо на мероприятии предлагали поддержать российских бойцов, записать для них видеообращение с добрыми словами. Демонстрировали собранные бронежилеты, обувь и другие необходимые предметы — вязаные носки, игрушки, тёплые вещи.

Из поведения добровольцев и складывается национальная идентичность. Именно она, по словам президента, лежит в основе мощи России. Путин заверил, что власти будут делать всё, чтобы поддерживать волонтёрское движение.

Фото © kremlin.ru

Фото © kremlin.ru

О заметности и значимости вклада добровольцев в решение общественных проблем говорят и данные соцопросов: о работе волонтёров в своём регионе слышали 67% опрошенных, что на 6% больше показателей 2019 года; 70% опрошенных отмечают, что люди стали заниматься добровольчеством больше, чем 10–15 лет назад. По сравнению с аналогичным опросом 2008 года этот показатель вырос почти в три раза. 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтёрами. Стабильно высокой остаётся и оценка вклада добровольцев в решение общественных проблем — 3,82 по 5-балльной шкале.

Сегодня безопасность России, принимая участие в СВО, защищают несколько сотен тысяч солдат и офицеров. Это кадровые военнослужащие, мобилизованные из резерва граждане и добровольцы. Семьям, отмечает президент, чьи мужчины отправились на фронт, необходимо особое внимание со стороны государства и неравнодушных граждан. Государство и президент продолжат оказывать всю необходимую поддержку не только непосредственно семьям военнослужащих, но и всем волонтёрам, которые помогают таким семьям.

Особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей в Донбассе и Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, жёнам, детям. Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое, — сказал Путин.

Почему проблемы людей с особенностями здоровья не должны замалчиваться

Почему проблемы людей с особенностями здоровья не должны замалчиваться

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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