Почему проблемы людей с особенностями здоровья не должны замалчиваться Как государство перестраивает свою политику и помогает гражданам с инвалидностью. 3 декабря, 16:59 Обложка © Shutterstock

Проблемам людей с инвалидностью государство и общество в России уделяют всё больше внимания. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) и представителями общественных организаций. Государственная политика в сфере поддержки людей с особенностями здоровья строится на основании их предложений и отзывов.

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

— Я не раз говорил и хотел бы повторить: отношение к людям с особенностью по здоровью, так во всём мире считают, — это показатель зрелости общества, человеческой, гражданской ответственности. Мы видим, что в современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам всё больше и больше внимания, — сказал Владимир Путин.

Главным трендом стала уникальная практика, когда государственные решения принимаются при непосредственном контакте с представителями той отрасли или сферы жизни, которой они касаются: предпринимателями, молодыми учёными, педагогами, деятелями культуры, подростками.

Такая же модель действует и в сфере поддержки людей с особенностями здоровья. Создана постоянно действующая Комиссия по делам инвалидов при Президенте РФ, ежегодно проходят встречи с представителями общественности и самими людьми с ОВЗ. Это позволяет государству соответствовать запросам людей с ОВЗ, но для президента важно в личном общении оценить, как на практике работают принимаемые решения, и при необходимости дополнять или корректировать их.

— Считаю правильным вместе с вами посмотреть, проанализировать положение дел с обеспечением прав людей с ограничениями по здоровью. Оценить, как идёт решение всего комплекса вопросов по улучшению качества жизни людей… Причём сделать это не через доклады и отчёты, а именно в живом и максимально неформальном общении, — сказал Владимир Путин.

Встреча президента РФ Путина с инвалидами и представителями общественных организаций. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Личное внимание главы страны к проблемам людей с особенностями здоровья способствует изменению отношения общества к теме инвалидности в целом. Владимир Путин неоднократно высказывал свою позицию. По его мнению, отношение к людям с особенностями здоровья — показатель зрелости общества. Подобные встречи и целый ряд других мероприятий и проектов имеют важное общественное значение, делают нормой открытое обсуждение проблем людей с инвалидностью, стирают возможное недопонимание, объединяют людей, позволяют сделать общество гуманнее.

Государство теперь работает в тесном взаимодействии с профильными НКО, общественники имеют возможность выступать исполнителями государственных социальных услуг, получать финансирование проектов по линии Фонда президентских грантов, а главное — непосредственно влиять на формирование государственной политики, как это и предписано поправками в Конституцию России, принятыми в 2020 году. Важно, что с инициативой этих поправок тоже выступили сами общественные организации.

Напомним, с момента прошлой встречи президента с представителями общественных организаций инвалидов в декабре 2020 года по линии Фонда президентских грантов поддержку получили 3387 профильных проектов на 5 миллиардов рублей. Всего за 14 конкурсов, проведённых Фондом президентских грантов (начиная с 2017 года), поддержку получили 7034 проекта, направленных на помощь людям с инвалидностью, на общую сумму 14,3 миллиарда рублей.

— Такого, чтобы человек из-за физических ограничений оставался один на один со своими проблемами, оказывался фактически заперт в своей квартире, доме, быть не должно, — подчеркнул президент в ходе выступления.

Владимир Путин последовательно распространяет созданную в стране систему самореализации на все категории граждан, так как настоящее равенство и пространство возможностей выходит далеко за пределы понятия "доступная среда" или системы льгот и пособий. В конституции поправкой о недопустимости дискриминации людей с ОВЗ зафиксировано предоставление людям с особенностями здоровья полноценных возможностей самореализации в образовании, труде, творчестве. Так, например, в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" входит проект "Абилимпикс" — конкурс профессионального мастерства для людей с ОВЗ. При этом, как и в других сферах, президент настаивает на индивидуальном подходе к каждому гражданину: помогать конкретному человеку в его конкретной личной ситуации.

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Глава страны уделил внимание участникам спецоперации России на Украине. Поддержка участников СВО и их семей становится сквозной темой большинства совещаний и встреч президента. Особая забота к тем из них, кто потерял здоровье в ходе боевых действий. Владимир Путин настраивает государство на оказание всесторонней поддержки военным, получившим тяжёлые ранения, на обеспечение максимального восстановления. Позиция президента гарантирует, что герои России не будут забыты и брошены.

— Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои — с честью, доблестью выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними, — напомнил глава России.

Уже сейчас в России ведутся передовые разработки и выпускаются прототипы новейших средств реабилитации, протезов и другие средства помощи людям с инвалидностью. Конечная цель вложений в науку, в технологическое развитие страны —улучшение качества жизни людей, в том числе имеющих особенности здоровья.

— Для помощи людям с особенностями по здоровью надо активно использовать те возможности, которые сегодня способны дать отечественные высокотехнологичные отрасли. Рассчитываю, что наши учёные, разработчики, биотехнологи, инженерные команды также внесут здесь заметный вклад, — констатировал Владимир Путин.

Авторы Дмитрий Шестопалов