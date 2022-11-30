Глобальные акты нового порядка: Какие решения принял президент в ходе совещания с министрами

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30 ноября, 16:45
<p>Обложка © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Сегодня в ходе видеоконференции с министрами Владимир Путин поручил провести в январе 2023 года индексацию зарплат бюджетников. Мера направлена на рост реальных, а не статистических доходов граждан. Поскольку главный приоритет современной политики страны — повышение уровня благосостояния россиян.

Крепкая экономика и эффективная государственная система невозможны без решений, которые носят фундаментальный характер. И мы каждый раз убеждаемся в этом. Напомним, именно президент стал автором идеи национальных проектов и государственных программ, где один из главных критериев эффективности — их целевой характер. То есть ресурсы используются исключительно для достижения конкретных показателей. Доказав свою необходимость, нацпроекты выступили как инструменты выстраивания долгосрочной политики в разных отраслях. Подобные управленческие практики вносят серьёзный вклад в укрепление суверенной модели управления государством.

Благодаря инициативам главы страны укрепляется и интеллектуальный суверенитет России. Президент Путин считает, что на нём зиждется важнейшая составляющая национальной безопасности. Интеллектуальный суверенитет выступает залогом не только развития, но и независимости страны. Широкое понятие, которое скрывается под этим термином, включает в себя самодостаточность государства в технологической и промышленной отраслях, а также развитие всех направлений интеллектуальной деятельности.

Укрепление интеллектуального суверенитета позволит решать актуальные проблемы. Именно поэтому сегодня наша страна ведёт многовекторную работу государства и общества в развитии технологий, образования, науки, инноваций, а президент является инициатором такого вектора и его гарантом.

Кстати, одним из подобных решений стали меры по импортозамещению на рынке консалтинга. Отечественным специалистам удалось полностью закрыть потребности предприятий и ведомств в этом направлении благодаря помощи государства. Когда агентства мирового уровня покинули страну, им быстро нашлась аналогичная замена. Потому что потенциал отечественной интеллектуальной среды и суверенной мысли огромен. Мы являемся наследниками незаслуженно забытых ещё советских наработок, которые в 1990-е годы прошлого века растащили агенты промышленного шпионажа всего мира. Пришло время собирать камни и раскрывать архивы вкупе с современными технологиями и новейшими разработками.

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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